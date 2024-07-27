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  • Сестра Мандрыкина: «Веня говорил: «Я очень устал и хочу умереть»

Сестра Мандрыкина: «Веня говорил: «Я очень устал и хочу умереть»

27 июля 2024, 10:17

Сестра экс-вратаря ЦСКА Вениамина Мандрыкина Жанна рассказала о предсмертных настроениях брата.

  • Мандрыкин умер год назад из-за инфаркта. С 2010 года он был прикован к постели после тяжелой травмы в ДТП.

– Нас поражал характер Вениамина. Казался действительно счастливым, лежа в этой кровати.

– Так он же на антидепрессантах был.

– Это многое объясняет.

– Ну и сила в нем была будь здоров. Когда парень в 29 лет оказывается прикован к коляске или кровати, ему обидно – мы все ходим, а он нет. У Вени было иначе: «Я в жизни все повидал. Мне уже ничего не нужно».

Спасать у нас умеют. Но почему-то никто не объясняет, что дальше тебя ждет, как поскорее адаптироваться к новой жизни. Вместо этого даже не призрачные – ложные надежды! Они сначала окрыляют, а потом способны и убить. Честно вам скажу – иногда думала: хорошо, что у Вени руки не работают. А то бы...

– Что?

– У него были мысли о суициде. Говорил мне: «Если бы мог, я бы покончил с собой». Но я понимала, до греха не дойдет. Ему чисто физически это было не под силу.

– До самого конца подобные фразы проскакивали?

– Нет. В последний год, когда обострились проблемы с почками и начал угасать, говорил так: «Я очень устал. Хочу умереть».

– Никакого страха в глазах?

– Ни страха, ни отчаяния. Только нечеловеческая усталость. Я видела – он действительно страшно измотан. Все, финиш!

– Ох, Жанна. Бедный парень просто отмучился.

– Так и есть. Все при встрече об этом думают, но стесняются сказать. А я произношу сама: отмучился человек, отмучился! То, что с ним происходило – не жизнь, а сплошное страдание.

– Страшно на себя примерять такую судьбу.

– И не надо примерять. Никому не пожелаешь. А для родных какое испытание? Вот им тяжелее всего! Часто инвалиды хорохорятся: «Мы живем полной жизнью». Но это ведь не так. Уход для Вени стал облегчением. Ему там хорошо.

  • В составе ЦСКА игрок брал Кубок УЕФА.
  • За команду в РПЛ он провел 69 матчей, пропустил 74 гола.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Мандрыкин Вениамин
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