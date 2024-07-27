Известен экс-игрок «Динамо», который 13 лет финансово помогал Мандрыкину

Сестра экс-вратаря ЦСКА Вениамина Мандрыкина Жанна раскрыла людей, которые помогали семье игрока после его травмы.

Мандрыкин умер год назад из-за инфаркта. С 2010 года он был прикован к постели после тяжелой травмы в ДТП.

– Кто-то из старых товарищей помогал до последнего?

– Дима Егоров, исполнительный директор ЦСКА, постоянно был на связи. Если что-то надо – сразу откликался.

Еще Володя Кисенков, с которым вместе играли в Нальчике. Вот он все время помогал! Наши-то сбережения подъелись быстро. Начался период, когда я света белого не видела. Работа, больной брат... Володя тогда здорово поддержал. В том числе финансово.