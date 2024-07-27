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  • Известен экс-игрок «Динамо», который 13 лет финансово помогал Мандрыкину

Известен экс-игрок «Динамо», который 13 лет финансово помогал Мандрыкину

27 июля 2024, 15:00
3

Сестра экс-вратаря ЦСКА Вениамина Мандрыкина Жанна раскрыла людей, которые помогали семье игрока после его травмы.

  • Мандрыкин умер год назад из-за инфаркта. С 2010 года он был прикован к постели после тяжелой травмы в ДТП.

– Кто-то из старых товарищей помогал до последнего?

– Дима Егоров, исполнительный директор ЦСКА, постоянно был на связи. Если что-то надо – сразу откликался.

Еще Володя Кисенков, с которым вместе играли в Нальчике. Вот он все время помогал! Наши-то сбережения подъелись быстро. Начался период, когда я света белого не видела. Работа, больной брат... Володя тогда здорово поддержал. В том числе финансово.

  • Кисенков помимо нальчикского «Спартака» играл за «Динамо».
  • Мандрыкин с ЦСКА брал Кубок УЕФА.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо ЦСКА Мандрыкин Вениамин Кисенков Владимир
Комментарии (3)
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...короче
1722082024
...без всяких СМИшных понтов - это достойно уважения!...
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DOCTOR PENALTY
1722082930
Респект обоим. Очень благородно.
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Barmaleushka
1722082981
Так поступают настоящие(!) друзья . Егоров и Кисенков как раз из таких .
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