Известен бывший игрок ЦСКА, который задолжал Мандрыкину 3 миллиона рублей

Сестра экс-вратаря ЦСКА Вениамина Мандрыкина Жанна рассказала о долгах перед братом.
– Говорил в интервью, что бывший одноклубник Алан Кусов ему должен 35 тысяч долларов [почти 3 миллиона рублей по нынешнему курсу]. Еще кто-то, еще.
– Да. Фамилии называть не буду. Но должны многие.
– Хоть кто-то отдал?
– Нет, конечно. Кусов вообще пропал куда-то. Никто не знает, где он.
– Все занимали, когда Веня был здоров?
– Да.
- Мандрыкин умер год назад.
- Кусов в 2003 году провел 11 матчей за ЦСКА.
- Он завершил карьеру в 2020 году.
Источник: «Спорт-Экспресс»