Известен бывший игрок ЦСКА, который задолжал Мандрыкину 3 миллиона рублей

Сестра экс-вратаря ЦСКА Вениамина Мандрыкина Жанна рассказала о долгах перед братом.

– Говорил в интервью, что бывший одноклубник Алан Кусов ему должен 35 тысяч долларов [почти 3 миллиона рублей по нынешнему курсу]. Еще кто-то, еще.

– Да. Фамилии называть не буду. Но должны многие.

– Хоть кто-то отдал?

– Нет, конечно. Кусов вообще пропал куда-то. Никто не знает, где он.

– Все занимали, когда Веня был здоров?

– Да.