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    В «Лацио» определились, кого подпишут вместо Захаряна

    «Лацио» подпишет полузащитника сборной Японии Даичи Камаду вместо хавбека «Динамо» Арсена Захаряна.

    По информации La Gazzetta dello Sport, Камада прейдет в «Лацио» в статусе свободного агента и подпишет контракт по схеме «2+1». Зарплата составит 3,4 миллиона евро в год.

    Ранее спортивный директор «Лацио» Анджело Фабиани сообщил о срыве трансфера Захаряна.

    • Рыночная стоимость Захаряна – 15 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне Арсен забил 5 голов и сделал 10 ассистов в 37 матчах.
    • Ранее его пытались купить «Аякс», «Фейеноорд» и «Галатасарай».

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    04.08.2023 11:59
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +2904

      alefreddy 8 августа, 23:18

      Хлусевича возьмите пожалуйста

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3469

      AZ 4 августа, 13:22

      захурян этот никому не интересен, все от него поотказались

      1
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