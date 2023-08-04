В «Лацио» определились, кого подпишут вместо Захаряна

«Лацио» подпишет полузащитника сборной Японии Даичи Камаду вместо хавбека «Динамо» Арсена Захаряна.
По информации La Gazzetta dello Sport, Камада прейдет в «Лацио» в статусе свободного агента и подпишет контракт по схеме «2+1». Зарплата составит 3,4 миллиона евро в год.
Ранее спортивный директор «Лацио» Анджело Фабиани сообщил о срыве трансфера Захаряна.
- Рыночная стоимость Захаряна – 15 миллионов евро.
- В прошлом сезоне Арсен забил 5 голов и сделал 10 ассистов в 37 матчах.
- Ранее его пытались купить «Аякс», «Фейеноорд» и «Галатасарай».
Источник: La Gazzetta dello Sport