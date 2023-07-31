«Лацио»: «Трансфер Захаряна сорван»

Спортивный директор «Лацио» Анджело Фабиани подтвердил информацию о срыве трансфера полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в итальянский клуб.

«Правда ли, что трансфер Захаряна в «Лацио» сорван? Да, это так», – сказал Фабиани.