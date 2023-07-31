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    «Лацио»: «Трансфер Захаряна сорван»

    Спортивный директор «Лацио» Анджело Фабиани подтвердил информацию о срыве трансфера полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в итальянский клуб.

    «Правда ли, что трансфер Захаряна в «Лацио» сорван? Да, это так», – сказал Фабиани.

    • Рыночная стоимость Захаряна – 15 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне Арсен забил 5 голов и сделал 10 ассистов в 37 матчах.
    • Ранее его пытались купить «Аякс», «Фейеноорд» и «Галатасарай».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3637

      FRZZ 15 минут назад

      А мы давно знали, что это просто пиар агентов, никакого трансфера не будет и быть не может.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5698

      neim > FRZZ 7 минут назад

      Зачем пиар, если трансфера не будет ? Сам то понял, что сказал ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +18789

      paracetamol 33 минуты назад

      Кому он нужен энтот Сенька!

      1
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