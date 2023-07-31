«Лацио»: «Трансфер Захаряна сорван»

А мы давно знали, что это просто пиар агентов, никакого трансфера не будет и быть не может.
Спортивный директор «Лацио» Анджело Фабиани подтвердил информацию о срыве трансфера полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в итальянский клуб.
«Правда ли, что трансфер Захаряна в «Лацио» сорван? Да, это так», – сказал Фабиани.
- Рыночная стоимость Захаряна – 15 миллионов евро.
- В прошлом сезоне Арсен забил 5 голов и сделал 10 ассистов в 37 матчах.
- Ранее его пытались купить «Аякс», «Фейеноорд» и «Галатасарай».