Бышовец оценил игру «Краснодара» в новом сезоне

Анатолий Бышовец прокомментировал игру «Краснодара» в первых матчах сезона-2023/24.

Кубанцы выиграли обе встречи в РПЛ.

Они делят лидерство в лиге со «Спартаком».

В Кубке «Краснодар» уступил спартаковцам.

«Мне всегда приятно говорить об этой команде. Их цели и задачи посвящены футболу и его будущему. Все направлено на разностороннюю подготовку – инфраструктура, хорошее футбольное и общее образование в интернате.

Их концепция отличается от других. Сегодня мы видим, что удачное сочетание воспитанников и игроков в атаке, а также усиление практически во всех позициях, дает результаты.

У них было хорошее качество игры в матчах с «Динамо» и «Сочи». Я думаю, что это связано с приходом нового тренера, а также игровой дисциплиной, которая может быть в ущерб зрелищу. Но пока они меня не разочаровывают», – сказал Бышовец.