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    Бышовец оценил игру «Краснодара» в новом сезоне

    Анатолий Бышовец прокомментировал игру «Краснодара» в первых матчах сезона-2023/24.

    • Кубанцы выиграли обе встречи в РПЛ.
    • Они делят лидерство в лиге со «Спартаком».
    • В Кубке «Краснодар» уступил спартаковцам.

    «Мне всегда приятно говорить об этой команде. Их цели и задачи посвящены футболу и его будущему. Все направлено на разностороннюю подготовку – инфраструктура, хорошее футбольное и общее образование в интернате.

    Их концепция отличается от других. Сегодня мы видим, что удачное сочетание воспитанников и игроков в атаке, а также усиление практически во всех позициях, дает результаты.

    У них было хорошее качество игры в матчах с «Динамо» и «Сочи». Я думаю, что это связано с приходом нового тренера, а также игровой дисциплиной, которая может быть в ущерб зрелищу. Но пока они меня не разочаровывают», – сказал Бышовец.

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    Источник: Betonmobile

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    03.08.2023 12:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1155

      Cubinec1989 3 августа, 13:03

      Дед дело говорит!) Удачи черно зелёным в сезоне и не только! Здоровья СНГ!

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