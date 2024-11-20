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    • Смолов проспонсировал фильм Карины Истоминой о сексуализированном насилии

    Смолов проспонсировал фильм Карины Истоминой о сексуализированном насилии

    Карина Истомина, жена форварда «Краснодара» Федора Смолова, объявила о премьере фильма собственного производства.

    • Документальный фильм Истоминой повествует о сексуализированном насилии над детьми.
    • Сегодня вышла первая серия на ютуб-канале проекта «Справиться проще», основанного Кариной.

    «Хочу сказать большое спасибо своему мужу. Я его очень сильно люблю, и я ценю то, что он поддерживает меня в моей работе.

    Федя дал нам денег на съемки фильма», – написала Истомина в соцсетях.

    Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE

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    Источник: «Бомбардир»

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    20.11.2024 22:22
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