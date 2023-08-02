Премьер-министр России Мишустин ответил, за какую команду он болеет

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о своем отношении к футболу. Он признался, что ему больше нравится хоккей.

– Какое ваше отношение к футболу? За какую команду болеете?

– Скажу честно, я не сильно увлекаюсь футболом, но уважаю его. Смотрю российский чемпионат, у нас бывают дерби команд, которые на виду – «Зенит», ЦСКА, «Локомотив», «Динамо»… Посматриваю, скажем так.

Но мне больше нравится хоккей. Так случилось, что с детства им увлекаюсь, он мне больше по душе. Иногда пытаюсь играть в него, правда, не совсем регулярно.