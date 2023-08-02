Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Премьер-министр России Мишустин ответил, за какую команду он болеет

    Премьер-министр России Мишустин ответил, за какую команду он болеет

    Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о своем отношении к футболу. Он признался, что ему больше нравится хоккей.

    – Какое ваше отношение к футболу? За какую команду болеете?

    – Скажу честно, я не сильно увлекаюсь футболом, но уважаю его. Смотрю российский чемпионат, у нас бывают дерби команд, которые на виду – «Зенит», ЦСКА, «Локомотив», «Динамо»… Посматриваю, скажем так.

    Но мне больше нравится хоккей. Так случилось, что с детства им увлекаюсь, он мне больше по душе. Иногда пытаюсь играть в него, правда, не совсем регулярно.

    Новости по теме
    Григорян назвал команду, показывающую лучший футбол в России
    Чалов ответил на предложение «Зенита»
    Появились подробности ДТП с участием Промеса в ОАЭ 4
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.08.2023 22:40
    Рекомендуем
    Комментарии (10)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    saf05
    1691005527
    Конечно Сенит
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1691007191
    Попробуй не полюби хоккей и не выйди сыграть, когда первый выходит на площадку. Тут не до футбола. )))
    Ответить
    RedMaksim97
    1691009175
    За бом*езоид он болеет
    Ответить
    fakeid
    1691010941
    хрячьё позорное не назвал))
    Ответить
    neim
    1691033376
    Чего-то я не понял, что он там ответил ? В заголовке вроде как ответил, а в тексте нет ничего по сути вопроса ... Автор текста наверное заснул и забыл, о чём писать начал.
    Ответить
    ScarlettOgusania
    1691034285
    загадочная русская душа, не назвал команду, за которую болеет, а заголовок снова не соответствует посту...
    Ответить
    odessakmv
    1691035877
    Журнашлизм - бессмысленный и беспощадный
    Ответить
    zigbert
    1691066802
    Обычно такие люди болеют за ту команду которая победит.
    Ответить
    Инокентий
    1691125021
    Он боится признаться что за рыл, и тянет их!
    Ответить
    ologreds
    1694980626
    numo703918
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+