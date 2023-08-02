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    • Дасаев – о Буффоне: «Закончил с футболом, и что теперь? Таких, как он, много»

    Дасаев – о Буффоне: «Закончил с футболом, и что теперь? Таких, как он, много»

    Бывший вратарь СССР Ринат Дасаев отреагировал на решение Джанлуиджи Буффона закончить карьеру.

    «Пришло время заканчивать карьеру Джанлуиджи Буффону. А что, он должен до 60-70 лет играть?

    Таких, как он, много в футбольном мире. У нас Лев Яшин до 41 года играл. Почему о нем не вспоминаете?

    Причем тут Буффон? Да, он хороший вратарь. Ну, закончил он с футболом, и что теперь? Почему я должен расстраиваться-то? Я с ним не играл, он начал позже, чем я. А так по телевизору смотрел – хороший вратарь. Поиграть столько времени в футболе большого стоит. Он один из лучших голкиперов в мире», – сказал Дасаев.

    • Буффону 45 лет. Он выступал за «Ювентус» и «ПСЖ», последние два сезона провел в «Парме».
    • Голкипер провел за карьеру 975 матчей, в которых пропустил 825 голов.
    • В 2006-м Джиджи выиграл чемпионат мира.

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    Источник: Sport24

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    02.08.2023 22:15
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +146

      BoevStas1 3 августа, 11:00

      Не пишите такие уе бск ие заголовки!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +440

      JIEGEHDA 3 августа, 09:29

      Читаешь заголовок стыдно . Послушал полностью вроде чел правильно говорит . Ну по факту . Он сказал что хороших голкиперов много . А не именно таких . Тот же Касильяс Нойер Чех условные . Но и всё таки выражение такое . Мол таких много а мы такие одни . Бл. Что за кры.са этот Осетин

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7861

      mihail200606 3 августа, 08:39

      Чемпионов мира вратарей ,которые доиграли до 45, много? Много таких как дасаев...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +350

      odessakmv 3 августа, 07:06

      Увы, время такое, скоро чтобы прочитать новость из трех слов, нужно будет три разных страницы открыть

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24938

      DOCTOR PENALTY 2 августа, 23:16

      Суровая правда жизни: таких много.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21214

      Cleaner 2 августа, 22:38

      Таких, как Буффон мало! А с футболом и вообще с работой все рано или поздно заканчивают.

      2
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