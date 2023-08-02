Дасаев – о Буффоне: «Закончил с футболом, и что теперь? Таких, как он, много»

Бывший вратарь СССР Ринат Дасаев отреагировал на решение Джанлуиджи Буффона закончить карьеру.

«Пришло время заканчивать карьеру Джанлуиджи Буффону. А что, он должен до 60-70 лет играть?

Таких, как он, много в футбольном мире. У нас Лев Яшин до 41 года играл. Почему о нем не вспоминаете?

Причем тут Буффон? Да, он хороший вратарь. Ну, закончил он с футболом, и что теперь? Почему я должен расстраиваться-то? Я с ним не играл, он начал позже, чем я. А так по телевизору смотрел – хороший вратарь. Поиграть столько времени в футболе большого стоит. Он один из лучших голкиперов в мире», – сказал Дасаев.