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  • Дасаев – о Буффоне: «Закончил с футболом, и что теперь? Таких, как он, много»

Дасаев – о Буффоне: «Закончил с футболом, и что теперь? Таких, как он, много»

2 августа 2023, 22:15
5

Бывший вратарь СССР Ринат Дасаев отреагировал на решение Джанлуиджи Буффона закончить карьеру.

«Пришло время заканчивать карьеру Джанлуиджи Буффону. А что, он должен до 60-70 лет играть?

Таких, как он, много в футбольном мире. У нас Лев Яшин до 41 года играл. Почему о нем не вспоминаете?

Причем тут Буффон? Да, он хороший вратарь. Ну, закончил он с футболом, и что теперь? Почему я должен расстраиваться-то? Я с ним не играл, он начал позже, чем я. А так по телевизору смотрел – хороший вратарь. Поиграть столько времени в футболе большого стоит. Он один из лучших голкиперов в мире», – сказал Дасаев.

  • Буффону 45 лет. Он выступал за «Ювентус» и «ПСЖ», последние два сезона провел в «Парме».
  • Голкипер провел за карьеру 975 матчей, в которых пропустил 825 голов.
  • В 2006-м Джиджи выиграл чемпионат мира.

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Источник: Sport24
Италия. Серия А Парма Буффон Джанлуиджи Дасаев Ринат
Комментарии (5)
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DOCTOR PENALTY
1691007388
Суровая правда жизни: таких много.
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odessakmv
1691035609
Увы, время такое, скоро чтобы прочитать новость из трех слов, нужно будет три разных страницы открыть
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mihail200606
1691041148
Чемпионов мира вратарей ,которые доиграли до 45, много? Много таких как дасаев...
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JIEGEHDA
1691044172
Читаешь заголовок стыдно . Послушал полностью вроде чел правильно говорит . Ну по факту . Он сказал что хороших голкиперов много . А не именно таких . Тот же Касильяс Нойер Чех условные . Но и всё таки выражение такое . Мол таких много а мы такие одни . Бл. Что за кры.са этот Осетин
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BoevStas1
1691049614
Не пишите такие уе бск ие заголовки!!!
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