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    • Романцев – о легионерах в России: «Да они и на хрен не нужны»

    Романцев – о легионерах в России: «Да они и на хрен не нужны»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался против привлечения иностранных футболистов.

    По его мнению, российским клубам нужно делать ставку на воспитание своих игроков.

    «Сассуоло» отказался продавать «Спартаку» защитника Рожерио, объяснив это нежеланием иметь дело с Россией. Как думаете, это может породить проблему приобретения легионеров и наконец заставит футбольных чиновников уделять больше внимания воспитанию молодежи?

    – Вопрос не в бровь, а в глаз! Сколько лет ведутся бесконечные разговоры о повышении качества подготовки и поиска талантливой молодежи. Особенно громко об этом начинают говорить после неудач в международных турнирах. Кстати, недавно мы затрагивали эту тему в Костроме, где побывали с Ринатом Дасаевым, Вагизом Хидиятуллиным и Евгением Алдониным на турнире детских команд. И сошлись во мнении, что, прежде всего, надо подумать о достойной зарплате для тех, кто не только учит мальчишек футболу, но еще и жизни, воспитывает в них характер, умение преодолевать трудности. Но у нас за гроши от тренеров еще и требуют побед во всех турнирах. И добывать их приходится любой ценой. Иначе уволят. Потому и стараются они брать тех пацанов, кто физически посильнее да ростом повыше.

    Что касается проблемы покупки легионеров, то не вижу повода для паники. Возможно, оттуда, где, шипя от злобы, ненавидят Россию, к нам игроки и не поедут. Да они и на хрен не нужны – обойдемся! А вот из тех стран, где нас уважают, – милости просим! Только если они сумеют доказать, что сильнее наших ребят. Как приходилось это делать Дасаеву, Карпину, Онопко, Аленичеву, Никифорову и другим, уезжавшим в начале 90-х в Европу.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.08.2023 09:29
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    Комментарии18
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    • ...
      Рейтинг: +15715

      Алексей З 2 августа, 13:46

      Бла бла бла.
      Каждый раз одно и тоже.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14844

      Skull_Boy 2 августа, 10:56

      Как не нужны Зенит скатится во вторую лигу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19268

      NewLife 2 августа, 10:47

      "А вот из тех стран, где нас уважают, – милости просим!"
      Пока не заметны игроки из Эсватини, Эритреи, Китая ,Индии и Никарагуа, ОИР на старости лет решил в турбо-патриотизм поиграть(

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30654

      JTherry 2 августа, 09:49

      снова заголовок для кликбейта, Романцев же сказал: "из тех стран, где нас уважают, – милости просим!"... так зачем искажать смысл сказанного, что относилось лишь к странам, "где, шипя от злобы, ненавидят Россию"..?

      4
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      Рейтинг: +548

      Айболид > JTherry 2 августа, 10:43

      В каком плане "шипя от злобы ..." ? Назови государство , где 101% населения относится к РФ . Другое дело вешняя политика .

      1
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      Рейтинг: +30654

      JTherry > Айболид 2 августа, 10:50

      готов сразу "броситься в бой" не прочитав статью (см. выше) до конца..?) для "боя" сначала подготовь свой "хобот", ты понял о чём я...

      2
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      Рейтинг: +548

      Айболид > JTherry 2 августа, 11:02

      Ты сам зенки разуй . Я вообще о том толковал , что может какой испанец или чех(из Чехии) готов к переезду в Россию , но политическая обстакановка делает этот "переезд" невыгодным или невозможным . А насчёт "нахренужности" - это зависит от профессиональных качеств легов . Естественно сейчас приходится брать не то что хотели , а то что дают .

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      Рейтинг: +30654

      JTherry > Айболид 2 августа, 11:43

      ты свои "зенки" с утра еще не разлепил, если до сих пор не понял, что мой пост был относительно кликбейтного заголовка статьи, и никаких "обстакановок" и "нахренужности" не подразумевал вообще...

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      Рейтинг: +548

      Айболид > JTherry 2 августа, 11:50

      А ты только сейчас на особенность заголовков "бомбы" обратил внимание ?
      Ты бы писАл сразу на английском . Как с начала 90-х начали эту заразу сюда тащить ....

      0
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      Рейтинг: +6631

      Давид59 2 августа, 09:41

      Вроде правильно говорит. Но налицо подтасовка понятий. Не Россию они ненавидят, а то что у нас происходит и тех, кто за это ответственен. Раньше к нам легионеры отовсюду ехали. Проблем никогда не было.

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      Рейтинг: +23833

      Persona_non_Grata > Давид59 2 августа, 14:13

      +++!!! Добавлю что развитие отечественного футбола мало связано с покупкой легионеров - можно и легионеров не покупать и развитие футбола загубить ( в этом направлении и идем ), а можно попробовать и развивать футбол и конкурировать с легионерами !!!

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      Рейтинг: +350

      odessakmv 2 августа, 09:35

      Сказал человек, который в 90-Х обворовал все "новообразования" на руинах СССР и состав СпаМа при котором на 90% состоял из "иностранцев"

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      Рейтинг: +724

      Baggio1986 > odessakmv 2 августа, 11:19

      Расскажи-ка,когда в 90-ых состав Спартака состоял на 90% из легионеров

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      Рейтинг: +1393

      SLADE2019 > Baggio1986 2 августа, 11:37

      Он имел в виду украинцев Цымбаларя, Никифорова, Онопко, Юрана, узбеков Пятницкого с Ледяховым. По своему они легионеры, во всяком случае не спартаковцы.

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      Рейтинг: +724

      Baggio1986 > SLADE2019 2 августа, 13:20

      Спасибо)))

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      Рейтинг: +1750

      22 raza chemp > SLADE2019 2 августа, 16:31

      Дак пусть сейчас кто нибудь собери так команду, которую будет боятся вся Европа, как Спартак 90х. А то только бразилов научились брать, да газодоларами накачивать

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      Рейтинг: +1393

      SLADE2019 > 22 raza chemp 3 августа, 08:49

      Никто не спорит, что команда мощная получилась, но согласись, если бы не распад, вряд ли бы она собралась.

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      Рейтинг: +1750

      22 raza chemp > SLADE2019 4 августа, 14:28

      Ну этого мы ни когда не узнаем, собралась мощная уже хорошо, но есть один факт, что когда уехали все топ лидеры в 96году, собрался пионер отряд из воспитанников Спартака и стал чемпионом, не смотря на отъезд топов Спартака , из взрослых один горлукович осталсся

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