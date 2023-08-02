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  • Романцев – о легионерах в России: «Да они и на хрен не нужны»

Романцев – о легионерах в России: «Да они и на хрен не нужны»

2 августа 2023, 09:29
14

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался против привлечения иностранных футболистов.

По его мнению, российским клубам нужно делать ставку на воспитание своих игроков.

«Сассуоло» отказался продавать «Спартаку» защитника Рожерио, объяснив это нежеланием иметь дело с Россией. Как думаете, это может породить проблему приобретения легионеров и наконец заставит футбольных чиновников уделять больше внимания воспитанию молодежи?

– Вопрос не в бровь, а в глаз! Сколько лет ведутся бесконечные разговоры о повышении качества подготовки и поиска талантливой молодежи. Особенно громко об этом начинают говорить после неудач в международных турнирах. Кстати, недавно мы затрагивали эту тему в Костроме, где побывали с Ринатом Дасаевым, Вагизом Хидиятуллиным и Евгением Алдониным на турнире детских команд. И сошлись во мнении, что, прежде всего, надо подумать о достойной зарплате для тех, кто не только учит мальчишек футболу, но еще и жизни, воспитывает в них характер, умение преодолевать трудности. Но у нас за гроши от тренеров еще и требуют побед во всех турнирах. И добывать их приходится любой ценой. Иначе уволят. Потому и стараются они брать тех пацанов, кто физически посильнее да ростом повыше.

Что касается проблемы покупки легионеров, то не вижу повода для паники. Возможно, оттуда, где, шипя от злобы, ненавидят Россию, к нам игроки и не поедут. Да они и на хрен не нужны – обойдемся! А вот из тех стран, где нас уважают, – милости просим! Только если они сумеют доказать, что сильнее наших ребят. Как приходилось это делать Дасаеву, Карпину, Онопко, Аленичеву, Никифорову и другим, уезжавшим в начале 90-х в Европу.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Романцев Олег
Комментарии (14)
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odessakmv
1690958111
Сказал человек, который в 90-Х обворовал все "новообразования" на руинах СССР и состав СпаМа при котором на 90% состоял из "иностранцев"
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Давид59
1690958478
Вроде правильно говорит. Но налицо подтасовка понятий. Не Россию они ненавидят, а то что у нас происходит и тех, кто за это ответственен. Раньше к нам легионеры отовсюду ехали. Проблем никогда не было.
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JTherry
1690958985
снова заголовок для кликбейта, Романцев же сказал: "из тех стран, где нас уважают, – милости просим!"... так зачем искажать смысл сказанного, что относилось лишь к странам, "где, шипя от злобы, ненавидят Россию"..?
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NewLife
1690962434
"А вот из тех стран, где нас уважают, – милости просим!" Пока не заметны игроки из Эсватини, Эритреи, Китая ,Индии и Никарагуа, ОИР на старости лет решил в турбо-патриотизм поиграть(
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Skull_Boy
1690963004
Как не нужны Зенит скатится во вторую лигу
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