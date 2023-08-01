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    • Гендиректор «Спартака» высказался о летней трансферной кампании клуба

    Гендиректор «Спартака» высказался о летней трансферной кампании клуба

    Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил, насколько сложно подписывать новых игроков в текущих условиях.

    – Если без конкретных фамилий, насколько сложно вам в данный момент проводить переговоры. Какой процент успешности можете дать на эту трансферную кампанию?

    – К сожалению, действительно очень непросто по разным причинам. Есть разные факторы. Есть и политический фактор, который вмешивается – то, что, к сожалению, наша команда пока не участвует в еврокубках. И это тоже влияет на амбиции игроков.

    Достаточно высокая конкуренция на европейском рынке. И мы все-таки не можем себе позволить швыряться деньгами, как, может быть, кто-то там предполагает в телеграм-каналах.

    Мы стараемся считать деньги и работать разумно на рынке. Поэтому, конечно, непросто. Но мы очень стараемся отработать качественно. И если получится, надеюсь, еще постараемся усилиться.

    – Довольны тем, как идет трансферная кампания «Спартака» сейчас?

    – Слушайте, если почитать опять-таки комментарии любимых экспертов, то трансферная кампания провалена, потому что мы не смогли привезти 10 игроков к первому дню после выхода из отпуска.

    Но, слушайте, идет планомерная работа. Вчера, мне кажется, все видели: Бонгонда в неплохой форме. Это значит, у нас есть положительные результаты. Дальше посмотрим.

    • «Спартак»единственная команда, стартовавшая в российском сезоне с 3 побед.
    • Следующий соперник москвичей – «Рубин» (5 августа).
    • Летом столичный клуб потратил 13 миллионов евро на Тео Бонгонда (7 млн) и Хесуса Медину (6 млн).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.08.2023 14:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2904

      alefreddy 1 августа, 18:15

      пусть так будет а то в те года денег немерено ввалили а толку чуть

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