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    • В «Балтике» прокомментировали инцидент с фанатами, которых облили зеленкой в Москве

    В «Балтике» прокомментировали инцидент с фанатами, которых облили зеленкой в Москве

    В «Балтике» отреагировали на новость о том, что калининградских болельщиков облили зеленкой в Москве возле пятизвeздочного отеля «Хаятт».

    «Клуб оказывает содействие нашим болельщикам и находится в тесном контакте с правоохранительными органами. Расследование пока не окончено.

    Что касается версии о причастности фанатов «Спартака», то подтверждения этому нет. На данном этапе можно строить какие угодно версии, надо дождаться окончания расследования», – сообщили в пресс-службе «Балтики».

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1021

      Mirak92 4 минуты назад

      В отместку выиграть Спартак

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