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  • В «Балтике» прокомментировали инцидент с фанатами, которых облили зеленкой в Москве

В «Балтике» прокомментировали инцидент с фанатами, которых облили зеленкой в Москве

31 июля 2023, 13:30
10

В «Балтике» отреагировали на новость о том, что калининградских болельщиков облили зеленкой в Москве возле пятизвeздочного отеля «Хаятт».

«Клуб оказывает содействие нашим болельщикам и находится в тесном контакте с правоохранительными органами. Расследование пока не окончено.

Что касается версии о причастности фанатов «Спартака», то подтверждения этому нет. На данном этапе можно строить какие угодно версии, надо дождаться окончания расследования», – сообщили в пресс-службе «Балтики».

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Балтика Спартак
Комментарии (10)
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Mirak92
1690801033
В отместку выиграть Спартак
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O-kolesov
1690805146
Стыдно за спартак.
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portero
1690810290
Ставлю на ничейку, если конечно судейки клоунаду не устроят, как вчера.....
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