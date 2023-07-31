В «Балтике» прокомментировали инцидент с фанатами, которых облили зеленкой в Москве

В «Балтике» отреагировали на новость о том, что калининградских болельщиков облили зеленкой в Москве возле пятизвeздочного отеля «Хаятт».
«Клуб оказывает содействие нашим болельщикам и находится в тесном контакте с правоохранительными органами. Расследование пока не окончено.
Что касается версии о причастности фанатов «Спартака», то подтверждения этому нет. На данном этапе можно строить какие угодно версии, надо дождаться окончания расследования», – сообщили в пресс-службе «Балтики».
- Сегодня «Спартак» примет «Балтику» во 2-м туре РПЛ.
- Начало матча – 19:30 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Источник: «Р-Спорт»