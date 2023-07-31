«Это спартаковцы, что ли?»: фанатов «Балтики» облили зеленкой в Москве

В Москве возле пятизвeздочного отеля «Хаятт» произошел инцидент с участием болельщиков «Балтики».

На выходе из фанатского автобуса их атаковал неизвестный в маске, сообщает Mash.

Злоумышленник плеснул в людей зелeнкой, после чего скрылся.

Пострадали не менее десяти человек. Они собираются писать заявление в полицию.

«Это спартаковцы, что ли?» – предполагает кто-то из жертв нападения.