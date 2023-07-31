«Это спартаковцы, что ли?»: фанатов «Балтики» облили зеленкой в Москве

В Москве возле пятизвeздочного отеля «Хаятт» произошел инцидент с участием болельщиков «Балтики».
На выходе из фанатского автобуса их атаковал неизвестный в маске, сообщает Mash.
Злоумышленник плеснул в людей зелeнкой, после чего скрылся.
Пострадали не менее десяти человек. Они собираются писать заявление в полицию.
«Это спартаковцы, что ли?» – предполагает кто-то из жертв нападения.
- Сегодня «Спартак» примет «Балтику» во 2-м туре РПЛ.
- Начало матча – 19:30 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Источник: «Бомбардир»