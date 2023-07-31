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    • «Это спартаковцы, что ли?»: фанатов «Балтики» облили зеленкой в Москве

    «Это спартаковцы, что ли?»: фанатов «Балтики» облили зеленкой в Москве

    В Москве возле пятизвeздочного отеля «Хаятт» произошел инцидент с участием болельщиков «Балтики».

    На выходе из фанатского автобуса их атаковал неизвестный в маске, сообщает Mash.

    Злоумышленник плеснул в людей зелeнкой, после чего скрылся.

    Пострадали не менее десяти человек. Они собираются писать заявление в полицию.

    «Это спартаковцы, что ли?» – предполагает кто-то из жертв нападения.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6016

      Дядя Серёжа 14 минут назад

      Такой д.бил не может быть чьим либо болельщиком. Назвать себя кем либо не значит стать им...
      А д.билов везде хватает...

      0
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      Рейтинг: +4480

      Иван Петров 1986 36 минут назад

      Это кто - нибудь из прибалтов или поляки.

      1
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      Рейтинг: +1362

      SLADE2019 55 минут назад

      Крутые болелы у новичка. Молодцы. А дебила надо установить и наказать по закону. Вряд ли это наш - спартаковский. Не в обиду Балтики, ну не объект вы для нас, тем более для таких радикальных действий. Скорее всего, кто то против богатеев хотел что то сделать, получилось невпопад.

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      Рейтинг: +5561

      fakeid 1 час назад

      по камерам, которыми увешана вся москва, быстро найдут дегенерата. а в отделе установят, был ли это тарасовец, или кто иной. но вообще дебилизм - нападать из-за клуба. как будто лет на 20 назад вернулись.

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      Рейтинг: +1431

      Спартач80 > fakeid 3 минуты назад

      Согласен-идиотизм.Но тебе-то,клухе педикулёзной-не грех и вломить=)))

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