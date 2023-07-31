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  • Абаскаль прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»

Абаскаль прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»

31 июля 2023, 22:33

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги выигранного матча 2-го тура РПЛ против «Балтики».

  • Москвичи дома победили со счетом 2:1.
  • 3 очка спартаковцам принесли голы Тео Бонгонда и Квинси Промеса.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– Очень интересная игра. Мы первый раз играем с соперником, который прессингует все 90 минут, каждый с каждым.

В первые 20 минут мы могли забивать три раза, были моменты у Квинси, Тео и Соболева. Хотел бы отдать должное «Балтике» за то, что она показывала все 90 минут. В конце концов, футбол – это шоу.

После поездки в Краснодар накопилась усталость. После первых 20 минут было тяжело сохранять интенсивность, ребята были уставшими ментально, поэтому мы начали терять мячи в простых передачах и торопились. Это сильно повлияло на игру.

Соперник делал много навесов очень рано, не доходя до конца. Это казалось опасным, но на самом деле не было таким опасным.

– Вы прагматично отошли назад при счете 1:0.

– Тяжело сохранять интенсивность после такой нагрузки. Но у нас было три момента в первые 20 минут, которые мы не смогли реализовать.

Хотя план был не такой. Если вы устали, то надо побольше держать мяч сзади и держать структуру.

В первом тайме мы больше прессинговали и подбирали, во втором – забирали мяч на своей половине. Нужно было больше бегать.

Да и в решениях мы были не сказать что ужасны, но точно не хороши.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Балтика Спартак Абаскаль Гильермо
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