Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Игнашевич объяснил поражение «Балтики» от «Спартака»

    Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич ответил на вопросы по итогам матча 2-го тура РПЛ против «Спартака».

    • Москвичи дома победили со счетом 2:1.
    • 3 очка спартаковцам принесли голы Тео Бонгонда и Квинси Промеса.
    • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

    – Хотелось большего. Были хорошие моменты. К сожалению, не смогли забить. Было превосходство в легкости, но не смогли перетерпеть соперника.

    – Что не получилось?

    – Разобрали игру. Сейчас все мысли уже о «Факеле».

    Все три игры физически были лучше соперников, но не хватило опыта с такими соперниками и научиться терпеть.

    Мы недотерпели при переходах, при завершении атак и в своей штрафной.

    – Много судейских скандалов. Как оцените уровень судей?

    – Приезжайте в ноябре. Может, там появится картинка. Разница с ФНЛ огромная. Там нет ВАР, а здесь цивилизация.

    – Как оцените старт сезона для «Балтики»?

    – В чемпионате твердая двойка, в Кубке – пятерка. Вы лучше меня напишете, в чем нужно прибавлять.

    Эта лига выплюнет нас обратно, если будем позволять такие ошибки. Нам нужно быстро прибавить, чтобы не терять очки.

    – Спонсоры из «Ростеха» говорили перед началом сезона, что хотят видеть команду в середине таблицы. Как вы считаете, на что способна эта команда, какая цель у «Балтики»?

    – Посмотрим, на что мы способны. Цель – цепляться за каждый матч и каждое очко. Задача-минимум – выигрывать в каждом матче.

    Новости по теме
    Абаскаль прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
    Обзор матча «Спартак» – «Балтика»: голы и лучшие моменты 2
    РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) благодаря голам Бонгонда и Промеса 45
    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:55
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11733

      alex1951 4 минуты назад

      Балтика не вылетит. Стадион супер. Форпост России. Но народ отличается от остальной России. В этом убедились еще в 2018 ,когда побывали там на ЧМ. Пообщались. По европейски мыслят. Свое возьмут...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 