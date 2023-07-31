Игнашевич объяснил поражение «Балтики» от «Спартака»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич ответил на вопросы по итогам матча 2-го тура РПЛ против «Спартака».
- Москвичи дома победили со счетом 2:1.
- 3 очка спартаковцам принесли голы Тео Бонгонда и Квинси Промеса.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
– Хотелось большего. Были хорошие моменты. К сожалению, не смогли забить. Было превосходство в легкости, но не смогли перетерпеть соперника.
– Что не получилось?
– Разобрали игру. Сейчас все мысли уже о «Факеле».
Все три игры физически были лучше соперников, но не хватило опыта с такими соперниками и научиться терпеть.
Мы недотерпели при переходах, при завершении атак и в своей штрафной.
– Много судейских скандалов. Как оцените уровень судей?
– Приезжайте в ноябре. Может, там появится картинка. Разница с ФНЛ огромная. Там нет ВАР, а здесь цивилизация.
– Как оцените старт сезона для «Балтики»?
– В чемпионате твердая двойка, в Кубке – пятерка. Вы лучше меня напишете, в чем нужно прибавлять.
Эта лига выплюнет нас обратно, если будем позволять такие ошибки. Нам нужно быстро прибавить, чтобы не терять очки.
– Спонсоры из «Ростеха» говорили перед началом сезона, что хотят видеть команду в середине таблицы. Как вы считаете, на что способна эта команда, какая цель у «Балтики»?
– Посмотрим, на что мы способны. Цель – цепляться за каждый матч и каждое очко. Задача-минимум – выигрывать в каждом матче.