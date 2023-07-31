Игнашевич объяснил поражение «Балтики» от «Спартака»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич ответил на вопросы по итогам матча 2-го тура РПЛ против «Спартака».

Москвичи дома победили со счетом 2:1.

3 очка спартаковцам принесли голы Тео Бонгонда и Квинси Промеса.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– Хотелось большего. Были хорошие моменты. К сожалению, не смогли забить. Было превосходство в легкости, но не смогли перетерпеть соперника.

– Что не получилось?

– Разобрали игру. Сейчас все мысли уже о «Факеле».

Все три игры физически были лучше соперников, но не хватило опыта с такими соперниками и научиться терпеть.

Мы недотерпели при переходах, при завершении атак и в своей штрафной.

– Много судейских скандалов. Как оцените уровень судей?

– Приезжайте в ноябре. Может, там появится картинка. Разница с ФНЛ огромная. Там нет ВАР, а здесь цивилизация.

– Как оцените старт сезона для «Балтики»?

– В чемпионате твердая двойка, в Кубке – пятерка. Вы лучше меня напишете, в чем нужно прибавлять.

Эта лига выплюнет нас обратно, если будем позволять такие ошибки. Нам нужно быстро прибавить, чтобы не терять очки.

– Спонсоры из «Ростеха» говорили перед началом сезона, что хотят видеть команду в середине таблицы. Как вы считаете, на что способна эта команда, какая цель у «Балтики»?

– Посмотрим, на что мы способны. Цель – цепляться за каждый матч и каждое очко. Задача-минимум – выигрывать в каждом матче.