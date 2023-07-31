«Спартак» выиграл у «Балтики» в домашнем матче второго тура чемпионата России.

Победу хозяевам поля принесли голы Тео Бонгонда и Квинси Промеса. У гостей отличился чилиец Анхело Энрикес, перешедший в клуб в середине июля.

Спартаковцы не потеряли очки в двух стартовых турах РПЛ и делят лидерство в таблице лиги с «Краснодаром».

У «Балтики» два поражения и промежуточное место в зоне вылета.

Россия. РПЛ. 2-й тур

Спартак (Москва) – Балтика (Калининград) – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Бонгонда, 43; 2:0 – Промес, 84; 2:1 – Энрикес, 90.

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