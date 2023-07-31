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  • РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) благодаря голам Бонгонда и Промеса

РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) благодаря голам Бонгонда и Промеса

31 июля 2023, 21:28
46

«Спартак» выиграл у «Балтики» в домашнем матче второго тура чемпионата России.

Победу хозяевам поля принесли голы Тео Бонгонда и Квинси Промеса. У гостей отличился чилиец Анхело Энрикес, перешедший в клуб в середине июля.

Спартаковцы не потеряли очки в двух стартовых турах РПЛ и делят лидерство в таблице лиги с «Краснодаром».

У «Балтики» два поражения и промежуточное место в зоне вылета.

Россия. РПЛ. 2-й тур

Спартак (Москва) – Балтика (Калининград) – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Бонгонда, 43; 2:0 – Промес, 84; 2:1 – Энрикес, 90.

Календарь РПЛ

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Балтика Спартак
Комментарии (46)
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Иван Петров 1986
1690828188
Три очка есть, но игра пока не впечатляет. Ну ладно - молодцы !
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rash1959
1690828290
Ну как то неубедительно. Хотели обыграть сопрника на одной ножке. Вторую игру подряд заканчивают валидольно. А могут и наказать.
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"supermax"
1690828312
Такое ощущение, что пропустить гол это установка на игру плять...
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nik55
1690828345
все как всегда----конец игры и всем пох
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Fancyfall
1690828425
всех КБ с победой! нельзя расслабляться и выпадать из игры, пока ни одного сухого матча...
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шахта Заполярная
1690828510
Спартак с победой. Но рука так и тянулась к аптечке с валидолом.
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JTherry
1690828528
с победой, Спартак..! много моментов загублено, и конечно, ненужный гол в конце в свои ворота... Умярова нужно было менять раньше... Хлусевич, Промес и Бонгонда в старте чемпионата впечатляют..! не понял, почему Литвинов - лучший в матче, "эксперты" съели что-то не то...)
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a_who
1690828615
С победой друзья !
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VVM1964
1690828851
Всех с победой !!! Три очка в копилку это хорошо, но игра не впечатлила - понравились первые минут 10-15, а дальше чувствую своё техническое превосходство стали играть крайне расхлябанно и из-за этого масса ошибок. Худший игрок матча среди ОБЕИХ команд - Умяров !!! ни одного положительного действия и сплошные ошибки ( я вообще не знаю за что его периодически хвалят ) Лучшего игрока выбрать сложно - никто ни сыграл в силу своих возможностей, ну может Промес - голевой пас + гол и был бы дубль если бы Бангонда не был настолько жаден !!!
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alefreddy
1690829691
так себе игра хоть и победа.И выделить некого.Хотя нет Умяров самый худший
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