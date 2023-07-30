Смолов видит «большие улучшения» в игре «Динамо» – команда в сезоне без побед

Нападающий «Динамо» Федор Смолов высказался о старте команды в сезоне.

В первых 3 матчах сезона у «Динамо» 0 побед.

Летом команду принял Марцел Личка.

«Динамо» без трофеев с 1995 года.

– После двух поражений на старте сезона был особенный настрой на игру с «Крыльями» (3:3)?

– Готовились целенаправленно к «Крыльям», и первый тайм в нашем исполнении был хорош. Мы по делу вели 3:1, игра была в наших руках и ногах. К сожалению, потом полностью отдали инициативу, «Крылья» переломили ход матча, и мы не удержали победу.

– Из-за чего это произошло – пока на весь матч не хватает физических кондиций?

– Вижу большие улучшения в нашей игре и полон оптимизма. Просто тренировочный процесс нового тренерского штаба подразумевает достаточно большие физические нагрузки, и на фоне того, что было, нужно время на адаптацию. Думаю, уже по истечении небольшого времени будут улучшения, и мы сможем физически выдерживать весь матч так, как играли в первом тайме.