Ролан Гусев одним словом описал стажировку Мостового в «Динамо»

Ролан Гусев, помощник главного тренера «Динамо» Марцела Лички, рассказал о стажировке Александра Мостового.

«Мы каждый день общаемся с Мостовым. Его стажировка в «Динамо» прошла отлично.

У него такой опыт, что советы ему не нужны. Саша любому тренерскому штабу не помешал бы», – считает Гусев.

Стажировка Мостового в «Динамо» продлилась с 6 по 9 ноября.

Ранее ему отказал «Спартак».

С лета 2023 года бывший игрок «Сельты» проходит обучение в академии РФС.

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