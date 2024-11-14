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    • Ролан Гусев одним словом описал стажировку Мостового в «Динамо»

    Ролан Гусев одним словом описал стажировку Мостового в «Динамо»

    Ролан Гусев, помощник главного тренера «Динамо» Марцела Лички, рассказал о стажировке Александра Мостового.

    «Мы каждый день общаемся с Мостовым. Его стажировка в «Динамо» прошла отлично.

    У него такой опыт, что советы ему не нужны. Саша любому тренерскому штабу не помешал бы», – считает Гусев.

    • Стажировка Мостового в «Динамо» продлилась с 6 по 9 ноября.
    • Ранее ему отказал «Спартак».
    • С лета 2023 года бывший игрок «Сельты» проходит обучение в академии РФС.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:44
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    Комментарии (2)
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    SLADE2019
    1731571432
    Все верно Ролан сказал. Молодец.
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