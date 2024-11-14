Ролан Гусев одним словом описал стажировку Мостового в «Динамо»

Ролан Гусев, помощник главного тренера «Динамо» Марцела Лички, рассказал о стажировке Александра Мостового.
«Мы каждый день общаемся с Мостовым. Его стажировка в «Динамо» прошла отлично.
У него такой опыт, что советы ему не нужны. Саша любому тренерскому штабу не помешал бы», – считает Гусев.
- Стажировка Мостового в «Динамо» продлилась с 6 по 9 ноября.
- Ранее ему отказал «Спартак».
- С лета 2023 года бывший игрок «Сельты» проходит обучение в академии РФС.
Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов