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    • Онопко недоволен судейством в матче легенд «Спартака» и «Динамо»: «Подадим в ЭСК»

    Онопко недоволен судейством в матче легенд «Спартака» и «Динамо»: «Подадим в ЭСК»

    Игрок команды легенд «Спартака» Виктор Онопко недоволен судейством в матче против «Динамо» (1:2).

    • Игра была посвящена памяти Федора Черенкова.
    • Матч прошел на «Лукойл Арене».
    • Судили Алексей Николаев и Сергей Французов.

    «При любом контакте давали свисток в пользу «Динамо». Когда нам забили, был явный толчок в штрафной, но свистка не было. Таких моментов было очень много.

    Раздражают такие моменты. Когда нам забили, было «вне игры», был толчок нашего защитника. Еще пенальти не назначили в нашу пользу. Можно подать в ЭСК. Пусть разберут», – сказал Онопко.

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    Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова

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    Комментарии (9)
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    val69
    1731591339
    Спартак, как кость в горле.... Обосрать и унизить... Будет им за это....
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    ...уефан
    1731591385
    ...Витя, ты в себе ли?)...
    Ответить
    рылы
    1731591455
    вот она вся хряковская суть: визжать не переставая! даже после завершения карьеры!
    Ответить
    The only one
    1731593675
    Онопко, пенсионное ЭСК ещё не создали...
    Ответить
    alex1951
    1731594822
    Оно...Пко! Ты забыл еще добавить,что ты хотел забить гол....но его не засчитали,у-ууу ,мерзкие судьишки)))))
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    Cleaner
    1731597943
    Спартач Онопко требует ОСОБОГО отношения судей к Спартаку. Привыкли спартаковцы к проплаченным судьям, беспристрастные у них раздражение вызывают!!!...(((
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    Каратель помойников
    1731598764
    Да нах оно надо, Онопко не собирался никуда подавать,знал что брякнет,журналюшки быстренько опубликует и тут вся бакланья питоросня с параши полезет))) так в принципе и получилось, молодец Витя!
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    Айболид
    1731599921
    У кого больше подгорает ? У Помойникова или Онопки ?
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