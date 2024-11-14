Онопко недоволен судейством в матче легенд «Спартака» и «Динамо»: «Подадим в ЭСК»

Игрок команды легенд «Спартака» Виктор Онопко недоволен судейством в матче против «Динамо» (1:2).

Игра была посвящена памяти Федора Черенкова.

Матч прошел на «Лукойл Арене».

Судили Алексей Николаев и Сергей Французов.

«При любом контакте давали свисток в пользу «Динамо». Когда нам забили, был явный толчок в штрафной, но свистка не было. Таких моментов было очень много.

Раздражают такие моменты. Когда нам забили, было «вне игры», был толчок нашего защитника. Еще пенальти не назначили в нашу пользу. Можно подать в ЭСК. Пусть разберут», – сказал Онопко.

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