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  • Губерниев отреагировал на слова Уткина, что на «Матч ТВ» слабейшие в России комментаторы

Губерниев отреагировал на слова Уткина, что на «Матч ТВ» слабейшие в России комментаторы

30 июля 2023, 17:20
7

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о коллегах на фоне критики со стороны Василия Уткина.

  • Сначала Уткин назвал работу Михаила Моссаковского и его коллеги Александра Неценко на матче 2-го тура РПЛ «Ростов»«Зенит» (1:1) непрофессиональной.
  • Моссаковский ответил в телеграме.
  • По словам Уткина, вышеназванные комментаторы работают «ужасно».

«Пока продолжается дискуссия про футбольных комментаторов, отмечу. Футбольные комментаторы «Матч ТВ» блестящие и выдающиеся. Иные уже легенды!

Но матчевские комментаторы биатлона, лыж, плавания, прыжков в воду, гребного спорта и еще некоторых других видов подлинные профессионалы своего дела. Скромные, без пафоса, просто знающие свое дело лучше всех в стране! А некоторые из них самые лучшие в мире, что подтвердят многие люди в целом ряде стран на планете», – считает Губерниев.

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Россия. Премьер-лига Уткин Василий Губерниев Дмитрий
Комментарии (7)
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NewLife
1690728111
Футбольные комментаторы Матч ТВ ведут не репортаж, а футбольный клуб, что намного проще, и о чем их никто не просил, а настоящий репортаж вели в свое время Озеров, Махарадзе и Маслаченко. ГазпромТВэшные дебилы это позор профессии. Задолбали статистикой и около футбольными байками(
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Krics
1690731196
Кукушка хвалит петуха,ихмо.
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Play
1690731635
Подзагорелась жопишка. "А некоторые из них самые лучшие в мире, что подтвердят многие люди в целом ряде стран на планете", Губер забыл добавить - "таких как Ботсвана, Эфиопия и Суринам"
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bulls27
1690809121
Комментаторы не работают по делу . Всё ,только не матч комментируют . Кто с кем спит ,кто сколько получает и тд
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Strig
1691086335
Комментариев не слушаю. Звук вырубаю напрочь. Такая ахинея что уши вянут... поэтому прав Уткин - необразованные и с ох@ енным самомнением особенно чердак...
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