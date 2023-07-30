Губерниев отреагировал на слова Уткина, что на «Матч ТВ» слабейшие в России комментаторы

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о коллегах на фоне критики со стороны Василия Уткина.

Сначала Уткин назвал работу Михаила Моссаковского и его коллеги Александра Неценко на матче 2-го тура РПЛ «Ростов» – «Зенит» (1:1) непрофессиональной.

Моссаковский ответил в телеграме.

По словам Уткина, вышеназванные комментаторы работают «ужасно».

«Пока продолжается дискуссия про футбольных комментаторов, отмечу. Футбольные комментаторы «Матч ТВ» блестящие и выдающиеся. Иные уже легенды!

Но матчевские комментаторы биатлона, лыж, плавания, прыжков в воду, гребного спорта и еще некоторых других видов подлинные профессионалы своего дела. Скромные, без пафоса, просто знающие свое дело лучше всех в стране! А некоторые из них самые лучшие в мире, что подтвердят многие люди в целом ряде стран на планете», – считает Губерниев.

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