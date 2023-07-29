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    • Комментатор матча «Ростов» – «Зенит» ответил Уткину на обвинение в непрофессионализме

    Комментатор матча «Ростов» – «Зенит» ответил Уткину на обвинение в непрофессионализме

    Михаил Моссаковский, комментатор матча второго тура РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом» (1:1) на «Матч ТВ», ответил на критику Василия Уткина.

    • Видеоблогер назвал комментарий Моссаковского и его коллеги Александра Неценко непрофессиональным.
    • Моссаковский – ученик Уткина.
    • Уткин в 2015-2016 годах работал на «Матч ТВ».

    «Знаю, что Вася высоко оценил наш с Сашей Неценко репортаж. Что сказать… Имеет право. Как и любой из зрителей.

    Наверное, сам он в праймовой форме отработал бы лучше. Если бы поехал в Ростов на поезде.

    Жаль, что прошло уже и время, когда Вася комментировал футбол, и время, когда наблюдения/замечания/советы по твоей работе он писал в личку. Теперь сечет с плеча многозначительных постскриптумах. Вполне в духе времени», – написал Моссаковский.

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    Источник: телеграм-канал Михаила Моссаковского

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    29.07.2023 23:07
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