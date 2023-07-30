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  • Уткин назвал двух комментаторов «Матч ТВ», которые работают «ужасно»

Уткин назвал двух комментаторов «Матч ТВ», которые работают «ужасно»

30 июля 2023, 10:26
8

Видеоблогер Василий Уткин вступил в полемику с комментатором «Матч ТВ» Михаилом Моссаковским.

  • Сначала Уткин назвал работу Моссаковского и его коллеги Александра Неценко на матче 2-го тура РПЛ «Ростов»«Зенит» (1:1) непрофессиональной.
  • Моссаковский ответил в телеграме.

«Я мог бы разобрать работу комментаторов в общепонятной форме, но это бессмысленно. У меня а) другая ежедневная работа и б) мне за это не платят.

Сами разбирайтесь, в общем. Я просто о том, что мне ухо режет; я простой телезритель, Миш.

Это просто мои впечатления. Ты комментируешь ужасно, Миш. Но не настолько, как Неценко», – написал Уткин.

  • Уткин работал на «Матч ТВ» в 2015-2016 годах.

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Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Уткин Василий
Комментарии (8)
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Skull_Boy
1690702273
+ еще недоразвитый Чердак, а эти двое реально бестолковые и самому блевать тянет когда комментирует Неценко
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dim29
1690703182
Из худших выбрать лучшего.тяжёлая задача.почти не выполнимая.Они не ком футбольного матча.желная пресса и лизоблюды.
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НикКин
1690704792
Мое мнение что там все комментаторы и ведущий ужасные
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FCSpartakM
1690707020
На счет Неценко согласен, ужасный комментатор. Чувак порой про какую-то статистику несет пол матча, непонятно к чему.
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jek718875
1690707402
Тимоха Журавль-лучший
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моэм
1690709417
Это к сожалению так....идёт атака по всему фронту , итальянский бразильский и другие западные комментаторы просто захлёбываются предлагая за короткое время 2-3 варианта развития событий , а эти дубы даже не всегда вспоминают даже название атакующей команды ....этот непрофессионализм так бесит , что иногда отключаю звук , чтобы не слышать их бредняк ни о чём .
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ivany4
1690711614
Футбол только выиграет если оставить 3-4 человека умеющих делать свое дело, а остальных в поля на работу.
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Александр.Т.
1690714686
Самый нормальный коментатор был Стогниенко
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