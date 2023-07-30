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    • Уткин назвал двух комментаторов «Матч ТВ», которые работают «ужасно»

    Уткин назвал двух комментаторов «Матч ТВ», которые работают «ужасно»

    Видеоблогер Василий Уткин вступил в полемику с комментатором «Матч ТВ» Михаилом Моссаковским.

    • Сначала Уткин назвал работу Моссаковского и его коллеги Александра Неценко на матче 2-го тура РПЛ «Ростов»«Зенит» (1:1) непрофессиональной.
    • Моссаковский ответил в телеграме.

    «Я мог бы разобрать работу комментаторов в общепонятной форме, но это бессмысленно. У меня а) другая ежедневная работа и б) мне за это не платят.

    Сами разбирайтесь, в общем. Я просто о том, что мне ухо режет; я простой телезритель, Миш.

    Это просто мои впечатления. Ты комментируешь ужасно, Миш. Но не настолько, как Неценко», – написал Уткин.

    • Уткин работал на «Матч ТВ» в 2015-2016 годах.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 10:26
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2462

      jek718875 1 минуту назад

      Тимоха Журавль-лучший

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      Рейтинг: +847

      FCSpartakM 7 минут назад

      На счет Неценко согласен, ужасный комментатор. Чувак порой про какую-то статистику несет пол матча, непонятно к чему.

      0
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      Рейтинг: +619

      НикКин 44 минуты назад

      Мое мнение что там все комментаторы и ведущий ужасные

      1
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      Рейтинг: +1315

      rac531 1 час назад

      Уткин, видимо, совсем обленился)
      Можно подумать, что Журавель, К.Говневич, Нагучев и прочая шобла желтых шелкоперов отличаются от этих никчемушников)
      Проорать два-три раза в течение менее 90 минут за сотни тысяч рублей - каждый Губерниев сможет)

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      Рейтинг: +782

      dim29 1 час назад

      Из худших выбрать лучшего.тяжёлая задача.почти не выполнимая.Они не ком футбольного матча.желная пресса и лизоблюды.

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      Рейтинг: +14796

      Skull_Boy 1 час назад

      + еще недоразвитый Чердак, а эти двое реально бестолковые и самому блевать тянет когда комментирует Неценко

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