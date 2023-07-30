Уткин назвал двух комментаторов «Матч ТВ», которые работают «ужасно»

Видеоблогер Василий Уткин вступил в полемику с комментатором «Матч ТВ» Михаилом Моссаковским.

Сначала Уткин назвал работу Моссаковского и его коллеги Александра Неценко на матче 2-го тура РПЛ «Ростов» – «Зенит» (1:1) непрофессиональной.

Моссаковский ответил в телеграме.

«Я мог бы разобрать работу комментаторов в общепонятной форме, но это бессмысленно. У меня а) другая ежедневная работа и б) мне за это не платят.

Сами разбирайтесь, в общем. Я просто о том, что мне ухо режет; я простой телезритель, Миш.

Это просто мои впечатления. Ты комментируешь ужасно, Миш. Но не настолько, как Неценко», – написал Уткин.