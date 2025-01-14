Мостовой отреагировал на желание Абаскаля вернуться в Россию

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал слова Гильермо Абаскаля. Испанский специалист ранее заявил, что готов вернуться в Россию и возглавить «Зенит» или ЦСКА.

«Да, он говорил, что ему было комфортно и хорошо, ну а как еще? Человек, который мяч видел один раз в жизни по телевизору, стал главным тренером московского «Спартака». Скажи спустя 2-3 года такое кому-нибудь, все в шоке будут, скажут: «Как это возможно?»

Конечно, я его понимаю, таких людей я встречал на своем пути. А почему все эти люди в футбол лезут? Почему не идут в гандбол или баскетбол? Там правила намного легче: выучили – и рассказывайте», – сказал Мостовой.