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    • Мостовой отреагировал на желание Абаскаля вернуться в Россию

    Мостовой отреагировал на желание Абаскаля вернуться в Россию

    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал слова Гильермо Абаскаля. Испанский специалист ранее заявил, что готов вернуться в Россию и возглавить «Зенит» или ЦСКА.

    «Да, он говорил, что ему было комфортно и хорошо, ну а как еще? Человек, который мяч видел один раз в жизни по телевизору, стал главным тренером московского «Спартака». Скажи спустя 2-3 года такое кому-нибудь, все в шоке будут, скажут: «Как это возможно?»

    Конечно, я его понимаю, таких людей я встречал на своем пути. А почему все эти люди в футбол лезут? Почему не идут в гандбол или баскетбол? Там правила намного легче: выучили – и рассказывайте», – сказал Мостовой.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.01.2025 13:10
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    Комментарии (2)
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    DOCTOR PENALTY
    1736854892
    Прав Мостовой, Абаскаль - негативная страница в истории Спартака. *
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    subbotaspartak
    1736858000
    Поскакаь, поскакаль и ускакаль абаскаль
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