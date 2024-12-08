Виктор Гусев: «Мне не удалось свыкнуться с мыслью, что Васи Уткина больше нет с нами»

Комментатор Виктор Гусев поделился печалью из-за утраты коллеги Василия Уткина.

– Удалось ли свыкнуться с мыслью, что его больше нет с нами?

– Не удалось. Потому что всe время думаешь о Васе, когда взрослеют комментаторы. Выясняется, что они все – птенцы из его гнезда. Вася по своему облику, по стилю меньше всего напоминал преподавателя. В то же время такое количество учеников.

Мне не близок медиафутбол. Но как Вася относился к «Эгриси»! Он постоянно рассказывал о своeм детище. Это просто удивительно. Он стал фактическим владельцем-координатором. Наличию такого человека у руководства клуба может позавидовать и «Манчестер Сити», и «Арсенал», и любой другой коллектив. Чтобы такой влюблeнный в каждого футболиста, в своe дело человек стоял у руля. При этом с гораздо меньшими финансами, чем у вышеупомянутых команд. Он этим жил.

Для меня это был совершенно неожиданный поворот в его жизни. За это я его тоже очень уважаю и люблю. Мне очень не хватает Васи. Всe-таки Уткин и Гусев даже по фамилиям постоянно шли где-то рядом.

– Его ученики продолжают «Футбольный клуб». Как вы оцените эту передачу?

– «Футбольный клуб» – великолепная программа. Я всегда ему завидовал, потому что он мог спокойно творить. У Васи, например, не было такой задачи, как в «На футболе с Виктором Гусевым», – сначала показать все голы тура. Вася мог говорить свободно. Просто разные задачи. Мог посвятить всю передачу клубу «Реал» Мадрид. И делал он это классно.