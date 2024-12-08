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    • Виктор Гусев: «Мне не удалось свыкнуться с мыслью, что Васи Уткина больше нет с нами»

    Виктор Гусев: «Мне не удалось свыкнуться с мыслью, что Васи Уткина больше нет с нами»

    Комментатор Виктор Гусев поделился печалью из-за утраты коллеги Василия Уткина.

    – Удалось ли свыкнуться с мыслью, что его больше нет с нами?

    – Не удалось. Потому что всe время думаешь о Васе, когда взрослеют комментаторы. Выясняется, что они все – птенцы из его гнезда. Вася по своему облику, по стилю меньше всего напоминал преподавателя. В то же время такое количество учеников.

    Мне не близок медиафутбол. Но как Вася относился к «Эгриси»! Он постоянно рассказывал о своeм детище. Это просто удивительно. Он стал фактическим владельцем-координатором. Наличию такого человека у руководства клуба может позавидовать и «Манчестер Сити», и «Арсенал», и любой другой коллектив. Чтобы такой влюблeнный в каждого футболиста, в своe дело человек стоял у руля. При этом с гораздо меньшими финансами, чем у вышеупомянутых команд. Он этим жил.

    Для меня это был совершенно неожиданный поворот в его жизни. За это я его тоже очень уважаю и люблю. Мне очень не хватает Васи. Всe-таки Уткин и Гусев даже по фамилиям постоянно шли где-то рядом.

    – Его ученики продолжают «Футбольный клуб». Как вы оцените эту передачу?

    – «Футбольный клуб» – великолепная программа. Я всегда ему завидовал, потому что он мог спокойно творить. У Васи, например, не было такой задачи, как в «На футболе с Виктором Гусевым», – сначала показать все голы тура. Вася мог говорить свободно. Просто разные задачи. Мог посвятить всю передачу клубу «Реал» Мадрид. И делал он это классно.

    • Уткин умер в этом году в возрасте 52 лет.
    • Причиной смерти стала тромбоэмболия лeгочной артерии.
    • Уткин дважды получал «ТЭФИ».

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    Источник: «Советский спорт»

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    Комментарии (1)
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    GREY DM
    1733643816
    Не всегда и не во всём соглашался с Уткиным, но читать и слушать его было интересно. Светлая память...
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