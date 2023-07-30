Секу рассказал о драке с Березуцким

Бывший игрок ЦСКА Секу однажды подрался с защитником команды Алексеем Березуцким.

«Я в драки вообще не лез никогда. Один раз только в России подрался – с Березуцким. С которым из двух? У которого нос прямой, он ещe играл не постоянно, на скамейке сидел – Алексей.

Вот с ним помахались на тренировке. Игровой момент. Я обыграл Алексея один на один, он после этого жeстко сыграл против меня. Я подошeл: «Ты почему так действуешь против меня?» Ну и слово за слово… Нас быстро растащили. Хотя в итоге я остался с фингалом. Потом мы с Березуцким спокойно поговорили и всe уладили», – сказал либериец.