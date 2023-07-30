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    Секу рассказал о драке с Березуцким

    Бывший игрок ЦСКА Секу однажды подрался с защитником команды Алексеем Березуцким.

    «Я в драки вообще не лез никогда. Один раз только в России подрался – с Березуцким. С которым из двух? У которого нос прямой, он ещe играл не постоянно, на скамейке сидел – Алексей.

    Вот с ним помахались на тренировке. Игровой момент. Я обыграл Алексея один на один, он после этого жeстко сыграл против меня. Я подошeл: «Ты почему так действуешь против меня?» Ну и слово за слово… Нас быстро растащили. Хотя в итоге я остался с фингалом. Потом мы с Березуцким спокойно поговорили и всe уладили», – сказал либериец.

    • Либериец был в ЦСКА в 2009-2015 годах.
    • В 2014 году Секу был в аренде в «Кубани».
    • С ЦСКА игрок дважды брал Кубок России.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +68521

      portero 35 минут назад

      Однояйцевый не подоспел на подмогу, радовайся...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +21096

      Cleaner 1 час назад

      Какая же это драка? Березуцкий просто навалял Секу, а потом они все уладили...)))

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