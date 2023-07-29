Только один клуб в мире потратил на летние трансферы больше, чем «Аль-Хиляль»

с аль хилялем все закончится так же, как и с анжи и с динамо в свое время
Transfermarkt составил рейтинг клубов с самыми большими тратами на усиление состава летом 2023 года.
Лидирует лондонский «Арсенал», купивший новых игроков на 231,6 миллионов евро.
Вторым идет саудовский «Аль-Хиляль», подписавший Малкома, Рубена Невеша, Сергея Милинковича-Савича и Калиду Кулибали.
Замыкает тройку «ПСЖ», потративший на футболистов почти 160 миллионов евро.
В топ-15 рейтинга вошли 9 представителей АПЛ, 2 итальянских клуба, а также по 1 команде из Испании, Франции, Германии и Саудовской Аравии.