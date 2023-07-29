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    • Только один клуб в мире потратил на летние трансферы больше, чем «Аль-Хиляль»

    Только один клуб в мире потратил на летние трансферы больше, чем «Аль-Хиляль»

    Transfermarkt составил рейтинг клубов с самыми большими тратами на усиление состава летом 2023 года.

    Лидирует лондонский «Арсенал», купивший новых игроков на 231,6 миллионов евро.

    Вторым идет саудовский «Аль-Хиляль», подписавший Малкома, Рубена Невеша, Сергея Милинковича-Савича и Калиду Кулибали.

    Замыкает тройку «ПСЖ», потративший на футболистов почти 160 миллионов евро.

    В топ-15 рейтинга вошли 9 представителей АПЛ, 2 итальянских клуба, а также по 1 команде из Испании, Франции, Германии и Саудовской Аравии.

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    Источник: Transfermarkt

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    Сегодня, 15:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +321

      vek410 43 минуты назад

      с аль хилялем все закончится так же, как и с анжи и с динамо в свое время

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      Рейтинг: +5542

      fakeid 1 час назад

      хиляль скоро всех обгонит. жезуш добрался до арабского бабла, теперь ещё мбаппу требует, всё ему мало. а поскольку они его всё равно не получат - купят какую-то альтернативу, но очень дорого.

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