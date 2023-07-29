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  • Мостовой ответил, готов ли он тренировать африканскую сборную

Мостовой ответил, готов ли он тренировать африканскую сборную

29 июля 2023, 10:43
3

Александр Мостовой не исключил, что поработает в Африке.

Он готов тренировать африканскую сборную, если получит соответствующее предложение.

«Исходя из опыта того, что я много лет играл в Европе, я думаю, что у меня проблем бы не было. Во-первых, то, о чeм говорили здесь [на саммите Россия – Африка], – языковой барьер, когда ты из одной страны переезжаешь в другую, – у меня с этим проблем нет.

Ну а в плане футбола вообще никаких проблем. Конечно, можно было бы согласиться. Но вот что удивительно: в России-то никто никуда не приглашает. Поэтому время идeт, годы летят», – сказал Мостовой.

  • Мостовой подал документы для обучения на тренера 12 мая.
  • Его единственный тренерский опыт – работа в медийной команде «AMC Fight Nights».

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Источник: «Абзац»
Россия. Премьер-лига Африка Мостовой Александр
Комментарии (3)
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BoevStas1
1690620672
Потому Саша и не зовут,гнида ты в душе
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Persona_non_Grata
1690622432
С*бись уже КУДА НИБУДЬ и займись наконец делом, а то твое балабольство ( очень мягко выразился ) откровенно говоря - достало !!!
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odessakmv
1690623934
и поглубже и наподольше и желательно чтобы съели за плохие результаты p/s а можно его в нагрузку к списанным долгам отдать?!
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