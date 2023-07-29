Мостовой ответил, готов ли он тренировать африканскую сборную

Александр Мостовой не исключил, что поработает в Африке.

Он готов тренировать африканскую сборную, если получит соответствующее предложение.

«Исходя из опыта того, что я много лет играл в Европе, я думаю, что у меня проблем бы не было. Во-первых, то, о чeм говорили здесь [на саммите Россия – Африка], – языковой барьер, когда ты из одной страны переезжаешь в другую, – у меня с этим проблем нет.

Ну а в плане футбола вообще никаких проблем. Конечно, можно было бы согласиться. Но вот что удивительно: в России-то никто никуда не приглашает. Поэтому время идeт, годы летят», – сказал Мостовой.