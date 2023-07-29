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    • Мостовой ответил, готов ли он тренировать африканскую сборную

    Мостовой ответил, готов ли он тренировать африканскую сборную

    Александр Мостовой не исключил, что поработает в Африке.

    Он готов тренировать африканскую сборную, если получит соответствующее предложение.

    «Исходя из опыта того, что я много лет играл в Европе, я думаю, что у меня проблем бы не было. Во-первых, то, о чeм говорили здесь [на саммите Россия – Африка], – языковой барьер, когда ты из одной страны переезжаешь в другую, – у меня с этим проблем нет.

    Ну а в плане футбола вообще никаких проблем. Конечно, можно было бы согласиться. Но вот что удивительно: в России-то никто никуда не приглашает. Поэтому время идeт, годы летят», – сказал Мостовой.

    • Мостовой подал документы для обучения на тренера 12 мая.
    • Его единственный тренерский опыт – работа в медийной команде «AMC Fight Nights».

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    Источник: «Абзац»

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    Сегодня, 10:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +134

      BoevStas1 15 минут назад

      Потому Саша и не зовут,гнида ты в душе

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