Мостовой ответил, готов ли он тренировать африканскую сборную

Александр Мостовой не исключил, что поработает в Африке.
Он готов тренировать африканскую сборную, если получит соответствующее предложение.
«Исходя из опыта того, что я много лет играл в Европе, я думаю, что у меня проблем бы не было. Во-первых, то, о чeм говорили здесь [на саммите Россия – Африка], – языковой барьер, когда ты из одной страны переезжаешь в другую, – у меня с этим проблем нет.
Ну а в плане футбола вообще никаких проблем. Конечно, можно было бы согласиться. Но вот что удивительно: в России-то никто никуда не приглашает. Поэтому время идeт, годы летят», – сказал Мостовой.
- Мостовой подал документы для обучения на тренера 12 мая.
- Его единственный тренерский опыт – работа в медийной команде «AMC Fight Nights».
Источник: «Абзац»