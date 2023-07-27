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    Новые подробности о штрафах Малкома за нарушения ПДД

    Появилась новая информация о неоплаченных штрафах экс-нападающего «Зенита» Малкома за нарушения ПДД в России.

    Ранее «Регнум» сообщил, что петербургские приставы разыскивают Малкома из-за 60 неоплаченных штрафов на сумму 64 тысячи рублей.

    «Информация о розыске Малкома приставами – фейк.

    Дело в том, что на следующий день после моего поста, машина была снята с учета и не была ни на кого оформлена с февраля. До этого Малком все свои штрафы оплачивал.

    Upd. Все же я не совсем прав. Через три месяца Малком опять оформил машину на себя. Однако никакие приставы его на данный момент не ищут», – сообщил телеграм-канал «Мутко против».

    • Малком перешел в саудовский «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро.
    • Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.
    • Статистика нападающего: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.

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    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    Сегодня, 15:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +68492

      portero 2 минуты назад

      И что это за бред, неужели проблема получить с него штраф, если он есть? У нас дебилы сидят в некоторых органах!!! То блин работяге оплаченный штраф будут пять месяцев подряд слать, (и каждый раз копию платежа требовать) а малкома найти не могут????

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      Рейтинг: +5239

      neveldomha 29 минут назад

      Остался Малком без обеда

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