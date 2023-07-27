Новые подробности о штрафах Малкома за нарушения ПДД

Появилась новая информация о неоплаченных штрафах экс-нападающего «Зенита» Малкома за нарушения ПДД в России.
Ранее «Регнум» сообщил, что петербургские приставы разыскивают Малкома из-за 60 неоплаченных штрафов на сумму 64 тысячи рублей.
«Информация о розыске Малкома приставами – фейк.
Дело в том, что на следующий день после моего поста, машина была снята с учета и не была ни на кого оформлена с февраля. До этого Малком все свои штрафы оплачивал.
Upd. Все же я не совсем прав. Через три месяца Малком опять оформил машину на себя. Однако никакие приставы его на данный момент не ищут», – сообщил телеграм-канал «Мутко против».
- Малком перешел в саудовский «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро.
- Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.
- Статистика нападающего: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.
Источник: телеграм-канал «Мутко против»