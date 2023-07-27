Новые подробности о штрафах Малкома за нарушения ПДД

Появилась новая информация о неоплаченных штрафах экс-нападающего «Зенита» Малкома за нарушения ПДД в России.

Ранее «Регнум» сообщил, что петербургские приставы разыскивают Малкома из-за 60 неоплаченных штрафов на сумму 64 тысячи рублей.

«Информация о розыске Малкома приставами – фейк.

Дело в том, что на следующий день после моего поста, машина была снята с учета и не была ни на кого оформлена с февраля. До этого Малком все свои штрафы оплачивал.

Upd. Все же я не совсем прав. Через три месяца Малком опять оформил машину на себя. Однако никакие приставы его на данный момент не ищут», – сообщил телеграм-канал «Мутко против».