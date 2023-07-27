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Новые подробности о штрафах Малкома за нарушения ПДД

27 июля 2023, 15:32
5

Появилась новая информация о неоплаченных штрафах экс-нападающего «Зенита» Малкома за нарушения ПДД в России.

Ранее «Регнум» сообщил, что петербургские приставы разыскивают Малкома из-за 60 неоплаченных штрафов на сумму 64 тысячи рублей.

«Информация о розыске Малкома приставами – фейк.

Дело в том, что на следующий день после моего поста, машина была снята с учета и не была ни на кого оформлена с февраля. До этого Малком все свои штрафы оплачивал.

Upd. Все же я не совсем прав. Через три месяца Малком опять оформил машину на себя. Однако никакие приставы его на данный момент не ищут», – сообщил телеграм-канал «Мутко против».

  • Малком перешел в саудовский «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро.
  • Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.
  • Статистика нападающего: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.

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Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Зенит Аль-Хиляль Малком
Комментарии (5)
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neveldomha
1690464195
Остался Малком без обеда
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portero
1690465820
И что это за бред, неужели проблема получить с него штраф, если он есть? У нас дебилы сидят в некоторых органах!!! То блин работяге оплаченный штраф будут пять месяцев подряд слать, (и каждый раз копию платежа требовать) а малкома найти не могут????
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АлексМак
1690469564
Идиотизм! Кроме того. зачем эту ахинею здесь муссировать? Что больше написать не о чем?
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BRO_football
1690471685
На Зенит повесьте. Их игрок - пусть оплачивает. Но ведь реально бред. Неужели у Малкома не нашлось 64 тысячи рублей, чтобы заплатить штрафы и не иметь проблем с законом? Зачем все эти махинации со сменой номеров и снятии с регистрации машины? Ради того, чтобы уйти от копеечного, по меркам Малкома, долга в 64 тысячи рублей? И самое главное. Если не ошибаюсь, за границу не пустят, если есть неоплаченные долги. Это касается долгов от 30 тысяч рублей, в том числе и штрафов ГИБДД! А Малком свободно уехал.
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paracetamol
1690475553
Всякая шваль под Зенит пытается подкапываться!
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