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    • Петербургские приставы ищут Малкома: он не оплатил 60 штрафов на 64 тысячи рублей («Регнум»)

    Петербургские приставы ищут Малкома: он не оплатил 60 штрафов на 64 тысячи рублей («Регнум»)

    Петербургские приставы ищут экс-нападающего «Зенита» Малкома из-за неуплаты штрафов за нарушения ПДД в России.

    В России у Малкома осталось 60 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД на сумму 64 тысячи рублей, сообщает «Регнум».

    Всего за время в «Зените» Малком на Lamborghini Urus получил около 260 штрафов.

    «У бразильца сейчас висит долг 64 тысячи рублей, который он до сих пор не оплатил. В основном это неоднократные превышения скорости и пени за неоплаченные штрафы в прошлом.

    Кроме того, после скандала со штрафами в феврале 2023 года Малком зачем-то поменял регистрационные знаки своего транспортного средства, проще говоря, номер автомобиля. Причем подал заявление на смену регистрационных знаков Малком уже на следующий день после скандала в СМИ», – сообщил источник «Регнум».

    • Малком перешел в саудовский «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро.
    • Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.
    • Статистика нападающего: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.

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    Источник: «Регнум»

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    Сегодня, 14:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1697

      Таврида 3 минуты назад

      Питерские приставы просто эстооонцы, они еще, наверное, Керенского разыскивают, за неуплаченные штрафы на парковку кареты.

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