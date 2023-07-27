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  • Петербургские приставы ищут Малкома: он не оплатил 60 штрафов на 64 тысячи рублей («Регнум»)

Петербургские приставы ищут Малкома: он не оплатил 60 штрафов на 64 тысячи рублей («Регнум»)

27 июля 2023, 14:43
3

Петербургские приставы ищут экс-нападающего «Зенита» Малкома из-за неуплаты штрафов за нарушения ПДД в России.

В России у Малкома осталось 60 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД на сумму 64 тысячи рублей, сообщает «Регнум».

Всего за время в «Зените» Малком на Lamborghini Urus получил около 260 штрафов.

«У бразильца сейчас висит долг 64 тысячи рублей, который он до сих пор не оплатил. В основном это неоднократные превышения скорости и пени за неоплаченные штрафы в прошлом.

Кроме того, после скандала со штрафами в феврале 2023 года Малком зачем-то поменял регистрационные знаки своего транспортного средства, проще говоря, номер автомобиля. Причем подал заявление на смену регистрационных знаков Малком уже на следующий день после скандала в СМИ», – сообщил источник «Регнум».

UPD: по информации телеграм-канал «Мутко против», приставы не разыскивают Малкома.

  • Малком перешел в саудовский «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро.
  • Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.
  • Статистика нападающего: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.

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Источник: «Регнум»
Россия. Премьер-лига Зенит Малком
Комментарии (3)
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Таврида
1690459474
Питерские приставы просто эстооонцы, они еще, наверное, Керенского разыскивают, за неуплаченные штрафы на парковку кареты.
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mamba9090909
1690464162
Смешнее не придумаешь. Когда Малком был в Питере, его не искали, как только он уехал к саудитам, сразу встрепенулись приставы.
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aaaaahhhh
1690464824
вот сейчас заработает и с большой зарплаты - все сразу!!! понабрали граждан понимаешь ли, своих дебилов мало:)
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