Петербургские приставы ищут экс-нападающего «Зенита» Малкома из-за неуплаты штрафов за нарушения ПДД в России.

В России у Малкома осталось 60 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД на сумму 64 тысячи рублей, сообщает «Регнум».

Всего за время в «Зените» Малком на Lamborghini Urus получил около 260 штрафов.

«У бразильца сейчас висит долг 64 тысячи рублей, который он до сих пор не оплатил. В основном это неоднократные превышения скорости и пени за неоплаченные штрафы в прошлом.

Кроме того, после скандала со штрафами в феврале 2023 года Малком зачем-то поменял регистрационные знаки своего транспортного средства, проще говоря, номер автомобиля. Причем подал заявление на смену регистрационных знаков Малком уже на следующий день после скандала в СМИ», – сообщил источник «Регнум».