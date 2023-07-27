Питерские приставы просто эстооонцы, они еще, наверное, Керенского разыскивают, за неуплаченные штрафы на парковку кареты.
Петербургские приставы ищут экс-нападающего «Зенита» Малкома из-за неуплаты штрафов за нарушения ПДД в России.
В России у Малкома осталось 60 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД на сумму 64 тысячи рублей, сообщает «Регнум».
Всего за время в «Зените» Малком на Lamborghini Urus получил около 260 штрафов.
«У бразильца сейчас висит долг 64 тысячи рублей, который он до сих пор не оплатил. В основном это неоднократные превышения скорости и пени за неоплаченные штрафы в прошлом.
Кроме того, после скандала со штрафами в феврале 2023 года Малком зачем-то поменял регистрационные знаки своего транспортного средства, проще говоря, номер автомобиля. Причем подал заявление на смену регистрационных знаков Малком уже на следующий день после скандала в СМИ», – сообщил источник «Регнум».
- Малком перешел в саудовский «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро.
- Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.
- Статистика нападающего: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.