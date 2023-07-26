Фанаты «Зенита» оскорбляли руководство на матче с «Ахматом»

Болельщики «Зенита» по ходу кубковой встречи с «Ахматом» (2:0) оскорбляли руководство клуба.
«Что за свинья поставила сцену?» – скандировали фанаты, адресуя это функционерам, принимающим решения.
- Изначально планировалось, что активные болельщики «Зенита» посетят матч с «Ахматом» – на кубковых играх нет Fan ID.
- Однако позднее «Зенит» сообщил о том, что вираж на матче задействован не будет.
- В качестве причины была названа невозможность демонтировать сцену, установленную на секторах еще в прошлом сезоне.
Источник: Sports.ru