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    • Фанаты «Зенита» оскорбляли руководство на матче с «Ахматом»

    Фанаты «Зенита» оскорбляли руководство на матче с «Ахматом»

    Болельщики «Зенита» по ходу кубковой встречи с «Ахматом» (2:0) оскорбляли руководство клуба.

    «Что за свинья поставила сцену?» – скандировали фанаты, адресуя это функционерам, принимающим решения.

    • Изначально планировалось, что активные болельщики «Зенита» посетят матч с «Ахматом» – на кубковых играх нет Fan ID.
    • Однако позднее «Зенит» сообщил о том, что вираж на матче задействован не будет.
    • В качестве причины была названа невозможность демонтировать сцену, установленную на секторах еще в прошлом сезоне.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 09:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +244

      Александр.Т. 8 минут назад

      Как будто они не знают кто)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5989

      Дядя Серёжа 1 час назад

      «Что за ****** поставила сцену?»...
      Да мы вообще не при делах

      0
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