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    • Семин определил шесть претендентов на чемпионство в новом сезоне РПЛ

    Семин определил шесть претендентов на чемпионство в новом сезоне РПЛ

    Юрий Семин считает, что пять команд смогут конкурировать с «Зенитом» в сезоне РПЛ-2023/24.

    «ЦСКА, «Спартак», «Локомотив», «Краснодар» и «Динамо» в состоянии бороться с «Зенитом» за чемпионское звание.

    Многое будет зависеть от того, как они готовы к сезону, как пройдeт комплектация составов, какой клуб лучше справится на организационном уровне – всe в комплексе», – сказал Семин.

    • «Зенит», «Спартак» и «Краснодар» стартовали в чемпионате с побед.
    • «Локомотив» дома сыграл вничью с «Рубином».
    • ЦСКА и «Динамо» начали с поражений.

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    Источник: RT

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    Сегодня, 18:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5500

      fakeid 20 минут назад

      какой непредсказуемый список.

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