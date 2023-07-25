Семин определил шесть претендентов на чемпионство в новом сезоне РПЛ

Юрий Семин считает, что пять команд смогут конкурировать с «Зенитом» в сезоне РПЛ-2023/24.

«ЦСКА, «Спартак», «Локомотив», «Краснодар» и «Динамо» в состоянии бороться с «Зенитом» за чемпионское звание.

Многое будет зависеть от того, как они готовы к сезону, как пройдeт комплектация составов, какой клуб лучше справится на организационном уровне – всe в комплексе», – сказал Семин.