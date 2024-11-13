Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Семин назвал лучшего игрока 1-го круга РПЛ

    Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин выделил лучшего игрока первого круга РПЛ.

    «Кого я считаю лучшим тренером по итогам первого круга? Тренер – тот, кто на первом месте. Это Мурад Мусаев.

    Лучший игрок – Джон Кордоба.

    Тройка лучших тренеров за первый круг? Мусаев, Сергей Семак и Михаил Галактионов.

    Кордоба на голову выше всех? Да, я считаю, что Кордоба – лучший футболист в нашей лиге», – сказал Семин.

    • Кордоба с 8 голами идет 2-м в списке бомбардиров сезона РПЛ.
    • На прошлой неделе Джон продлил контракт с «Краснодаром» до 2027 года.
    • Сезон РПЛ возобновится 22 ноября.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    «Краснодар» его уже отпустил»: стало известно, почему сорвался трансфер Кордобы в «Спартак» 12
    Корнеев определил ключевой трансферный просчет «Спартака»: «Не понимаю, как его можно было не взять» 9
    Червиченко – о Николсоне и Виллиане Жозе: «Это два посторонних пассажира» 1
    Источник: «ВсеПроСпорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:00
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 