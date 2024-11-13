Семин назвал лучшего игрока 1-го круга РПЛ

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин выделил лучшего игрока первого круга РПЛ.

«Кого я считаю лучшим тренером по итогам первого круга? Тренер – тот, кто на первом месте. Это Мурад Мусаев.

Лучший игрок – Джон Кордоба.

Тройка лучших тренеров за первый круг? Мусаев, Сергей Семак и Михаил Галактионов.

Кордоба на голову выше всех? Да, я считаю, что Кордоба – лучший футболист в нашей лиге», – сказал Семин.

Кордоба с 8 голами идет 2-м в списке бомбардиров сезона РПЛ.

На прошлой неделе Джон продлил контракт с «Краснодаром» до 2027 года.

Сезон РПЛ возобновится 22 ноября.

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