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    «Лацио» не считает трансфер Захаряна приоритетом

    «Лацио» действительно заинтересован в подписании полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, но в клубе не считают этот трансфер приоритетом.

    Россиянина рассматривают на замену Томе Башичу, однако 26-летний хорват пока никуда не ушел.

    В Италии пишут, что Захарян мог бы заменить в составе «Лацио» Сергея Милинковича-Савича, но столичный клуб больше склоняется к кандидатуре свободного агента Даичи Камады.

    При этом заключение контрактов с обоими футболистами невозможно, поскольку в команде вакантно только одно место для нерезидента Евросоюза.

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    Источник: сайт журналиста Альфредо Педуллы

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