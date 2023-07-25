«Лацио» не считает трансфер Захаряна приоритетом

«Лацио» действительно заинтересован в подписании полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, но в клубе не считают этот трансфер приоритетом.
Россиянина рассматривают на замену Томе Башичу, однако 26-летний хорват пока никуда не ушел.
В Италии пишут, что Захарян мог бы заменить в составе «Лацио» Сергея Милинковича-Савича, но столичный клуб больше склоняется к кандидатуре свободного агента Даичи Камады.
При этом заключение контрактов с обоими футболистами невозможно, поскольку в команде вакантно только одно место для нерезидента Евросоюза.
- Рыночная стоимость Захаряна – 15 миллионов евро.
- В прошлом сезоне хавбек забил 5 голов и сделал 10 ассистов в 37 матчах.
- Ранее его пытались купить «Челси», «Аякс», «Фейеноорд», «Галатасарай».
Источник: сайт журналиста Альфредо Педуллы