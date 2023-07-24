В «Оренбурге» прокомментировали новость о переходе Веры и Капленко в «Динамо»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев отреагировал на слухи о скорой продаже Лукаса Веры и Кирилла Капленко.
Сообщалось, что обоих футболистов в ближайшее время подпишет московское «Динамо».
«Надо позвонить тому, кто это сказал. Возможен ли сейчас переход этих игроков? Нет. К нам не обращались с запросом на трансфер этих игроков», – сказал Андреев.
- 24-летний Капленко и 26-летний Вера – полузащитники.
- Рыночная стоимость белоруса – 1 миллион евро, аргентинца – 3 миллиона.
- Этим летом из «Оренбурга» в «Динамо» ушел главный тренер Марцел Личка.
Источник: Metaratings