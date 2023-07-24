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    • В «Оренбурге» прокомментировали новость о переходе Веры и Капленко в «Динамо»

    В «Оренбурге» прокомментировали новость о переходе Веры и Капленко в «Динамо»

    Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев отреагировал на слухи о скорой продаже Лукаса Веры и Кирилла Капленко.

    Сообщалось, что обоих футболистов в ближайшее время подпишет московское «Динамо».

    «Надо позвонить тому, кто это сказал. Возможен ли сейчас переход этих игроков? Нет. К нам не обращались с запросом на трансфер этих игроков», – сказал Андреев.

    • 24-летний Капленко и 26-летний Вера – полузащитники.
    • Рыночная стоимость белоруса – 1 миллион евро, аргентинца – 3 миллиона.
    • Этим летом из «Оренбурга» в «Динамо» ушел главный тренер Марцел Личка.

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    Источник: Metaratings

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    24.07.2023 23:16
    Комментарии1
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      Рейтинг: +24878

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Ну по Вере ещё можно говорить, а Капленко зачем нужен?

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