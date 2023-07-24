В «Оренбурге» прокомментировали новость о переходе Веры и Капленко в «Динамо»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев отреагировал на слухи о скорой продаже Лукаса Веры и Кирилла Капленко.

Сообщалось, что обоих футболистов в ближайшее время подпишет московское «Динамо».

«Надо позвонить тому, кто это сказал. Возможен ли сейчас переход этих игроков? Нет. К нам не обращались с запросом на трансфер этих игроков», – сказал Андреев.