Два игрока «Оренбурга» близки к переходу в «Динамо»

«Динамо» собирается усилить состав двумя футболистами из «Оренбурга».
В ближайшее время новичками московской команды должны стать Кирилл Капленко и Лукас Вера.
Это инсайд тренера Леонида Слуцкого и комментатора Константина Генича.
- 24-летний Капленко и 26-летний Вера – полузащитники.
- Рыночная стоимость белоруса – 1 миллион евро, аргентинца – 3 миллиона.
- Этим летом из «Оренбурга» в «Динамо» ушел главный тренер Марцел Личка.
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Источник: телеграм-канал «Первый спорт»