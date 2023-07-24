Два игрока «Оренбурга» близки к переходу в «Динамо»

«Динамо» собирается усилить состав двумя футболистами из «Оренбурга».

В ближайшее время новичками московской команды должны стать Кирилл Капленко и Лукас Вера.

Это инсайд тренера Леонида Слуцкого и комментатора Константина Генича.

24-летний Капленко и 26-летний Вера – полузащитники.

Рыночная стоимость белоруса – 1 миллион евро, аргентинца – 3 миллиона.

Этим летом из «Оренбурга» в «Динамо» ушел главный тренер Марцел Личка.

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