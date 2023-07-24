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    «Деньги на ветер»: Дьяков – о зимнем новичке «Спартака»

    Экс-игрок «Ростова» Виталий Дьяков раскритиковал защитника «Спартака» Алексиса Дуарте.

    – «С такой обороной невозможно бороться за чемпионство!» – написал Радимов в своем телеграм-канале, увидев стартовый состав «Спартака» на матч с «Оренбургом». Вы Владислава понимаете?

    – Разумеется. За эти 90 минут все убедились, что «Спартаку» надо срочно усиливать линию обороны. Иначе придется туго. Дуарте весной запомнился исключительно ошибками. Начался новый сезон – ничего не изменилось. Смотришь на парня и думаешь: вот зачем в России такие иностранцы? Какая от них польза?

    – За парагвайца заплатили четыре миллиона евро. Деньги на ветер?

    – Да. Были бы сейчас морозы – мы могли бы рассуждать о сложностях адаптации, еще каких-то нюансах, которые не позволяют футболисту проявить себя. Но на дворе лето, прекрасные поля, человек в команде уже полгода, жив-здоров – и что в итоге? Ошибки-то системные! Каждый матч одно и то же!

    – Неужели Дуарте настолько слабый защитник?

    – Да! Это не игрок уровня «Спартака»! Матч с «Оренбургом» из-за дисквалификации пропускал Джикия. Полагаю, в следующих турах в центре обороны выйдут он и Литвинов, а парагваец сядет на лавочку.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19042

      NewLife 5 минут назад

      А как там в Ростове с защитой ? Тебе чего Спартак сдался ?

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