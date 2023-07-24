Сарри лично хочет подписать Захаряна в «Лацио»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри лично заинтересован в трансфере полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

По информации Metaratings, Сарри воспринимает Захаряна как топ-игрока по потенциалу, из-за чего 20-летний игрок располагался на высоких местах в шорт-листе «Лацио».

У «Лацио» есть деньги на трансфер. Сообщалось, что сумма сделки составит 10+4 миллиона евро.