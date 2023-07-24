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    Сарри лично хочет подписать Захаряна в «Лацио»

    Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри лично заинтересован в трансфере полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

    По информации Metaratings, Сарри воспринимает Захаряна как топ-игрока по потенциалу, из-за чего 20-летний игрок располагался на высоких местах в шорт-листе «Лацио».

    У «Лацио» есть деньги на трансфер. Сообщалось, что сумма сделки составит 10+4 миллиона евро.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 14:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3629

      FRZZ 1 час назад

      Задолбали уже эти армянские сказки.....

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