Сарри лично хочет подписать Захаряна в «Лацио»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри лично заинтересован в трансфере полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.
По информации Metaratings, Сарри воспринимает Захаряна как топ-игрока по потенциалу, из-за чего 20-летний игрок располагался на высоких местах в шорт-листе «Лацио».
У «Лацио» есть деньги на трансфер. Сообщалось, что сумма сделки составит 10+4 миллиона евро.
- Рыночная стоимость Захаряна – 15 миллионов евро.
- В прошлом сезоне хавбек забил 5 голов и сделал 10 ассистов в 37 матчах.
- Ранее его пытались купить «Челси», «Аякс», «Фейеноорд», «Галатасарай».
Источник: Metaratings