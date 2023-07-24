Селюк предложил Петржеле пари на 100 тысяч долларов

Футбольный агент Дмитрий Селюк готов поспорить с экс-тренером «Зенита» Властимилом Петржелой.

Он предложил пари касательно итоговой позиции «Динамо» в РПЛ.

«У «Динамо» караул, «Краснодар» их загнал. Счeт должен был быть 6:1.

Все пели Личке диферамбы. Тренеру, который половину игр на выезде проигрывает, для меня это непонятно. Если хороший тренер, ему не важно, дома или на выезде команда играет. Он обычный тренер.

Петржела говорил: «Личка точно будет в тройке». Петржела, любитель казино, проигрывал все деньги за футболистов. Я могу с ним поставить 100 тысяч долларов, пожалуйста, официально.

Только у него, я думаю, денег нет. Но если в каком-то банке мы закроем, я могу поспорить, что «Динамо» не попадет в тройку призеров. Сто процентов», – сказал Селюк.