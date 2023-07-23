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Личка прокомментировал потенциальный трансфер Захаряна в «Лацио»

23 июля 2023, 18:26

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка отреагировал на готовящийся трансфер своего полузащитника Арсена Захаряна в «Лацио».

  • Римляне планируют заплатить 15 миллионов евро с учетом бонусов.
  • Сделка может быть закрыта на днях.
  • У Захаряна остался год контракта.

«Мне каждый день что-то говорят. Один день – «Галатасарай», потом другая команда. Я уже начал шутить. Заха – один из самых больших талантов российского футбола. Для него будет отлично развиваться и сделать шаг в Европу. Это отличный шанс развивать себя как игрока.

Понятно, что как тренер я бы больше хотел, чтобы он остался с нами в команде. Как тренер я не готов его отпустить. Но с другой стороны, он молодой игрок. Важно развивать карьеру. Я ему желаю только лучшего. Тяжело говорить о вероятности ухода. Как я сказал, один день – одна команда, потом другая.

Должно быть предложение. Придeт официальная бумага – тогда будут разговоры. Дальше уже не моя работа. Это решают другие люди в клубе. Не в курсе об официальных предложениях по Захаряну. Слишком спокойно говорю? Надо на всe смотреть позитивно. Уходит лучший игрок команды? Попробуем из другого сделать лучшего игрока. Это моя работа – пробовать давать шанс молодым расти.

Хочу игроков с опытом, как Федя Смолов, чтобы помогали молодым расти. Это очень важно. Но надо всегда искать позитив и смотреть вперeд. Когда ты работаешь в меньших командах, то у тебя сильнейшая команда сразу заберeт игрока, который себя показал. Я уже привык», – сказал Личка.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Динамо Лацио Захарян Арсен Личка Марцел
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