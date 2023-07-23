Быстров – об удалении «Пари НН» в матче с «Зенитом»: «Не понимаю истерию Юрана»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров прокомментировал удаление защитника «Пари НН» Виктора Александрова в матче первого тура РПЛ против «Зенита».

Сначала судья показал Александрову желтую, но после просмотра видео показал красную.

Фол был при счете 0:0.

Затем «Зенит» забил 2 гола.

«Я не понимаю истерию Юрана. Мы вспоминаем прошлые сезоны, когда судьи ошибались в пользу команд Юрана, и тогда он говорил: «Я судейство не комментирую».

В этом моменте Бакаев пробросил мяч мимо соперника. У него был великолепный шанс выйти один на один. Это удаление. И все судьи должны в нашем чемпионате придерживаться вот этого правила», – сказал Быстров.