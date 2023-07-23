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    • Быстров – об удалении «Пари НН» в матче с «Зенитом»: «Не понимаю истерию Юрана»

    Быстров – об удалении «Пари НН» в матче с «Зенитом»: «Не понимаю истерию Юрана»

    Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров прокомментировал удаление защитника «Пари НН» Виктора Александрова в матче первого тура РПЛ против «Зенита».

    • Сначала судья показал Александрову желтую, но после просмотра видео показал красную.
    • Фол был при счете 0:0.
    • Затем «Зенит» забил 2 гола.

    «Я не понимаю истерию Юрана. Мы вспоминаем прошлые сезоны, когда судьи ошибались в пользу команд Юрана, и тогда он говорил: «Я судейство не комментирую».

    В этом моменте Бакаев пробросил мяч мимо соперника. У него был великолепный шанс выйти один на один. Это удаление. И все судьи должны в нашем чемпионате придерживаться вот этого правила», – сказал Быстров.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:16
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +819

      Алекс636363 51 минуту назад

      по мне так железная красная

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      Рейтинг: +157

      witalik 56 минут назад

      Быстров - это б(л)ядь № 1 российского футбола: Радищев "Путешествие из Петербурга в Москву". Быстров - петух истрепанный.

      0
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      Рейтинг: +19025

      NewLife 1 час назад

      "У него был великолепный шанс выйти один на один.")))))))
      У тебя больше шансов стать тренером ПСЖ, чем у Баки выйти один на один.

      0
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      Рейтинг: +3292

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Юран прошёл спартаковскую школу нытья. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +821

      FCSpartakM 1 час назад

      один на один с кромкой штрафной? Если остановить видео, то по мячу видно, что Бакаев мяч прокинул слегка по диагонали в правую сторону от хода бега. Володька всегда говорит тупо ради того, чтобы поспорить.

      1
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      Рейтинг: +14764

      Skull_Boy 1 час назад

      Нашли кого спрашивать и на Даун ТВ сидит одно сборище идиотов

      0
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      Рейтинг: +694

      eugen-han 2 часа назад

      Согласен, Юран на выход с вещами... или с командой вон из лиги, если вовремя не поменяют.

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      Рейтинг: +3094

      Play 2 часа назад

      Какой выход один на один на углу штрафной, Володька, нализываешь себе должность в Зените? Угомонись.

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