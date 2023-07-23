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  • Быстров – об удалении «Пари НН» в матче с «Зенитом»: «Не понимаю истерию Юрана»

Быстров – об удалении «Пари НН» в матче с «Зенитом»: «Не понимаю истерию Юрана»

23 июля 2023, 11:16
10

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров прокомментировал удаление защитника «Пари НН» Виктора Александрова в матче первого тура РПЛ против «Зенита».

  • Сначала судья показал Александрову желтую, но после просмотра видео показал красную.
  • Фол был при счете 0:0.
  • Затем «Зенит» забил 2 гола.

«Я не понимаю истерию Юрана. Мы вспоминаем прошлые сезоны, когда судьи ошибались в пользу команд Юрана, и тогда он говорил: «Я судейство не комментирую».

В этом моменте Бакаев пробросил мяч мимо соперника. У него был великолепный шанс выйти один на один. Это удаление. И все судьи должны в нашем чемпионате придерживаться вот этого правила», – сказал Быстров.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Нижний Новгород Быстров Владимир Юран Сергей
Комментарии (10)
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1690101808
Какой выход один на один на углу штрафной, Володька, нализываешь себе должность в Зените? Угомонись.
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eugen-han
1690103404
Согласен, Юран на выход с вещами... или с командой вон из лиги, если вовремя не поменяют.
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Skull_Boy
1690105594
Нашли кого спрашивать и на Даун ТВ сидит одно сборище идиотов
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FCSpartakM
1690106471
один на один с кромкой штрафной? Если остановить видео, то по мячу видно, что Бакаев мяч прокинул слегка по диагонали в правую сторону от хода бега. Володька всегда говорит тупо ради того, чтобы поспорить.
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NewLife
1690106967
"У него был великолепный шанс выйти один на один."))))))) У тебя больше шансов стать тренером ПСЖ, чем у Баки выйти один на один.
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witalik
1690107285
Быстров - это б(л)ядь № 1 российского футбола: Радищев "Путешествие из Петербурга в Москву". Быстров - петух истрепанный.
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Алекс636363
1690107565
по мне так железная красная
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ySS
1690112026
Юран всё правильно сказал, газпромовцу за такое нарушение и жёлтой не было бы.
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jek718875
1690113013
Бакай сам подскользнулся и упал
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