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    • Юран – об удалении у «Пари НН»: «Будь такой же фол у «Зенита», даже желтой не было бы»

    Юран – об удалении у «Пари НН»: «Будь такой же фол у «Зенита», даже желтой не было бы»

    Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал удаление своего защитника Виктора Александрова в матче первого тура РПЛ против «Зенита» (0:1).

    • Сначала судья показал Александрову желтую, но после просмотра видео показал красную.
    • Фол был при счете 0:0.
    • Затем «Зенит» забил 2 гола.

    «Я уверен на 200 процентов: случись такая ситуация с красной карточкой у ворот «Зенита», даже желтой карточки бы не было.

    Сейчас пересмотрел момент: мяч пробрасывался не в сторону створа ворот, а даже чуть ближе к угловому. Главный судья был рядом, он все видел, отреагировал: желтая карточка. Но почему-то его позвал VAR: Павел Кукуян решил, что он должен пересмотреть эпизод.

    А в первом тайме игрок «Зенита» играет против Тимура Сулейманова с открытой стопой возле штрафной, но почему-то пропускается этот момент», – сказал Юран.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии18
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      Рейтинг: +5403

      fakeid 4 минуты назад

      да-да. все всё видят, видео посмотрели, даже хрячьё особо не визжит, потому что понимает, что это красная — но юран, естественно, заверещал, что за такое игрока зенита не удалили бы.

      вот же даун.

      0
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      Рейтинг: +3270

      ПалкоВводецъ (returned) 29 минут назад

      Любят ныть сви ньи как бывшие, так и настоящие. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +3892

      anatolich72 30 минут назад

      Писал не один раз, правила в Питере придумывают.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +662

      Ниф-Ниф 48 минут назад

      Поху'ян замутил, и Иванов Алёшу не разочаровал.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +505

      arrivalgist 51 минуту назад

      Бывший спартаковец... Интересно, нытье там прививают на всех уровнях что-ли?))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +694

      eugen-han 56 минут назад

      Юрану готовится на выход однозначно! Но только вот как, с вещами или с командой вместе?

      0
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      Рейтинг: +19015

      NewLife 57 минут назад

      Кукуян заслужил фото на доске: "Лучшие люди Газпрома".

      1
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      Рейтинг: +371

      Айболид 1 час назад

      Ой , дифчонки заныли .

      2
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      Рейтинг: +6544

      Давид59 1 час назад

      Смех, да и только. Против Сулейманова игра была вне штрафной. ВАР тут помочь не мог. А насчёт удаления - во-первых Бакаев врывался в штрафную и перед ним был только вратарь, а во-вторых в момент фола Касьера был ближе к воротам, чем защитник, и это всё решило.

      2
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      Рейтинг: +811

      FCSpartakM > Давид59 1 час назад

      правила на ходу придумываете уже?
      --Игрок удаляется с поля с показом красной карточки, если он… лишает соперника, продвигающегося к воротам, явной возможности забить гол с помощью нарушения--
      Бакаев уходит в сторону, а не к воротам. Он бы в такой позиции даже не бил бы, так как он левша.
      А если Касьера ближе к воротам,чем защитник, то он. мля. в оффсайде.
      Удивительная способность **** оправдать абсолютно все.

      2
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      Рейтинг: +498

      timon2401 > Давид59 1 час назад

      а нах правила когда те кто должен из контролировать ручные

      2
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      Рейтинг: +15088

      R_a_i_n > Давид59 47 минут назад

      Смех, да и только...

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      Рейтинг: +1763

      Кронштадт65 > Давид59 20 минут назад

      "А если Касьера ближе к воротам,чем защитник, то он. мля. в оффсайде". при этом, мля , бакаев с мячом ещё ближе к воротам. Удивительная способность **** оспаривать абсолютно все.

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      Рейтинг: +1725

      vmonomah17 1 час назад

      Плохому тренеру только судьи мешают)

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