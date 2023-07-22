Юран – об удалении у «Пари НН»: «Будь такой же фол у «Зенита», даже желтой не было бы»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал удаление своего защитника Виктора Александрова в матче первого тура РПЛ против «Зенита» (0:1).

Сначала судья показал Александрову желтую, но после просмотра видео показал красную.

Фол был при счете 0:0.

Затем «Зенит» забил 2 гола.

«Я уверен на 200 процентов: случись такая ситуация с красной карточкой у ворот «Зенита», даже желтой карточки бы не было.

Сейчас пересмотрел момент: мяч пробрасывался не в сторону створа ворот, а даже чуть ближе к угловому. Главный судья был рядом, он все видел, отреагировал: желтая карточка. Но почему-то его позвал VAR: Павел Кукуян решил, что он должен пересмотреть эпизод.

А в первом тайме игрок «Зенита» играет против Тимура Сулейманова с открытой стопой возле штрафной, но почему-то пропускается этот момент», – сказал Юран.