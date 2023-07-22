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  • Юран – об удалении у «Пари НН»: «Будь такой же фол у «Зенита», даже желтой не было бы»

Юран – об удалении у «Пари НН»: «Будь такой же фол у «Зенита», даже желтой не было бы»

22 июля 2023, 20:12
35

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал удаление своего защитника Виктора Александрова в матче первого тура РПЛ против «Зенита» (0:1).

  • Сначала судья показал Александрову желтую, но после просмотра видео показал красную.
  • Фол был при счете 0:0.
  • Затем «Зенит» забил 2 гола.

«Я уверен на 200 процентов: случись такая ситуация с красной карточкой у ворот «Зенита», даже желтой карточки бы не было.

Сейчас пересмотрел момент: мяч пробрасывался не в сторону створа ворот, а даже чуть ближе к угловому. Главный судья был рядом, он все видел, отреагировал: желтая карточка. Но почему-то его позвал VAR: Павел Кукуян решил, что он должен пересмотреть эпизод.

А в первом тайме игрок «Зенита» играет против Тимура Сулейманова с открытой стопой возле штрафной, но почему-то пропускается этот момент», – сказал Юран.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Нижний Новгород Александров Виктор
Комментарии (35)
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R_a_i_n
1690046596
Господи, пора уже привыкнуть.
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Plyash
1690047430
Ну,а кто же ещё поможет южноамериканцам,кроме судей?Газпром оплатит.
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Давид59
1690047651
Смех, да и только. Против Сулейманова игра была вне штрафной. ВАР тут помочь не мог. А насчёт удаления - во-первых Бакаев врывался в штрафную и перед ним был только вратарь, а во-вторых в момент фола Касьера был ближе к воротам, чем защитник, и это всё решило.
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NewLife
1690049303
Кукуян заслужил фото на доске: "Лучшие люди Газпрома".
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arrivalgist
1690049662
Бывший спартаковец... Интересно, нытье там прививают на всех уровнях что-ли?))
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Ниф-Ниф
1690049855
Поху'ян замутил, и Иванов Алёшу не разочаровал.
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anatolich72
1690050957
Писал не один раз, правила в Питере придумывают.
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АЛЕКС 58
1690053567
Лучший газпромовский судья. Всегда назначается на игры Зенита
Ответить
Krics
1690056134
Зенит не может Кукуян поможет,ихмо.
Ответить
NewLife
1690057171
Я повесил Кукуяна на доску почета Газпрома, а Бомбардир, снял его с доски, удалив мой пост.))) Не успел я это написать, как Куку снова на доске, либо в Бомбе озорники, либо у них софт барахлит))
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