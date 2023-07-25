«Пари НН» обратился в ЭСК РФС по четырем эпизодам матча с «Зенитом»

В «Пари НН» остались недовольны судейством в матче 1-го тура РПЛ против «Зенита».
Нижегородский клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой дать оценку четырем эпизодам:
- 3-я минута – арбитр не удалил защитника «Зенита» Дугласа Сантоса;
- 33-я минута – арбитр не удалил защитника «Зенита» Роберта Ренана.
- 44-я минута – арбитр не назначил пенальти в ворота «Зенита» за игру рукой;
- 48-я минута – арбитр удалил с поля защитника «Пари НН» Виктора Александрова.
Оставшись вдесятером, нижегородцы пропустили два гола и уступили 0:2.
Матч «Пари НН» – «Зенит» обслуживал Сергей Иванов.
Источник: «Чемпионат»