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    • «Пари НН» обратился в ЭСК РФС по четырем эпизодам матча с «Зенитом»

    «Пари НН» обратился в ЭСК РФС по четырем эпизодам матча с «Зенитом»

    В «Пари НН» остались недовольны судейством в матче 1-го тура РПЛ против «Зенита».

    Нижегородский клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой дать оценку четырем эпизодам:

    • 3-я минута – арбитр не удалил защитника «Зенита» Дугласа Сантоса;
    • 33-я минута – арбитр не удалил защитника «Зенита» Роберта Ренана.
    • 44-я минута – арбитр не назначил пенальти в ворота «Зенита» за игру рукой;
    • 48-я минута – арбитр удалил с поля защитника «Пари НН» Виктора Александрова.

    Оставшись вдесятером, нижегородцы пропустили два гола и уступили 0:2.

    Матч «Пари НН» – «Зенит» обслуживал Сергей Иванов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1655

      zarsm 6 минут назад

      Какие вопросы к удалению???

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