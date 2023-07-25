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  • «Пари НН» обратился в ЭСК РФС по четырем эпизодам матча с «Зенитом»

«Пари НН» обратился в ЭСК РФС по четырем эпизодам матча с «Зенитом»

25 июля 2023, 16:57
8

В «Пари НН» остались недовольны судейством в матче 1-го тура РПЛ против «Зенита».

Нижегородский клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой дать оценку четырем эпизодам:

  • 3-я минута – арбитр не удалил защитника «Зенита» Дугласа Сантоса;
  • 33-я минута – арбитр не удалил защитника «Зенита» Роберта Ренана.
  • 44-я минута – арбитр не назначил пенальти в ворота «Зенита» за игру рукой;
  • 48-я минута – арбитр удалил с поля защитника «Пари НН» Виктора Александрова.

Оставшись вдесятером, нижегородцы пропустили два гола и уступили 0:2.

Матч «Пари НН» – «Зенит» обслуживал Сергей Иванов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Нижний Новгород Александров Виктор Иванов Cергей
Комментарии (8)
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zarsm
1690294322
Какие вопросы к удалению???
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mamba9090909
1690294800
Особенно смешно о игре рукой.))) Мяч попал в предплечье, рука была прижата к телу.
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"supermax"
1690297216
На хозяина руку подняли
Ответить
FCSpartakM
1690300489
есть смысл какой-то?
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Krics
1690309647
Вот глоры из помойки,даже Аршавин утверждает,что это жёлтая,а этим хоть насы в глаза все божья роса,ихмо.
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