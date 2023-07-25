Аршавин оспорил удаление защитника «Пари НН» в матче с «Зенитом»

Андрей Аршавин не согласен с решением арбитра удалить защитника «Пари НН» Виктора Александрова в матче 1-го тура РПЛ против «Зенита».

Сначала судья наказал Александрова желтой карточкой, но после просмотра видео показал красную.

Фол был при счете 0:0.

Затем «Зенит» забил 2 гола.

«Я должен сейчас сидеть и говорить: «Да-да, красная железная, точно, он бы там забил». Но в динамике смотришь и защитник на фотокадре чуть дальше даже, чем Кассьерра.

Он вбегает и успел бы сопротивление какое-то оказать. В моем понимании это желтая карточка, как, в принципе, судьи и сделали.

Еще раз говорю: не надо людям на ВАР лезть туда, куда не надо лезть», – сказал Аршавин.