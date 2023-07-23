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Бубнов оценил удаление «Пари НН» в матче с «Зенитом»

23 июля 2023, 19:39
6

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов прокомментировал удаление защитника «Пари НН» Виктора Александрова в матче первого тура РПЛ против «Зенита».

  • Сначала судья показал Александрову желтую, но после просмотра видео показал красную.
  • Фол был при счете 0:0.
  • Затем «Зенит» забил 2 гола.

«Должен сказать, что это вопиющее нарушение игровой дисциплины. Иногда смотришь на такие моменты и просто не можешь понять, откуда они берутся. Весь матч «Пари НН» обходился без розыгрышей удара от ворот: Артур Нигматуллин просто выбивал подальше. А тут полузащитник Матео Стаматов зачем-то прибежал к голкиперу. Чего тебе тут делать?! Иди вперeд, борись! С «Зенитом» вообще опасно разыгрывать, они же прессингуют. Уверен, Юран своему игроку такого задания не давал. Чего его вдруг осенило?! Просто глупость какая-то. Ну ладно бы он просто пришeл – нет, он начал обводить Бакаева, который на него выдвинулся! Этого делать нельзя, это каждый защитник знает. В итоге подставил Александрова, которому пришлось фолить и удаляться.

Естественно, после этого план «Нижнего» полностью пошeл насмарку. Юран убрал нападающих, постарался выстроить бетон в обороне. Но «Зенит» продолжал нагнетать и добился своего. Физически команда Сергея Семака выглядит хорошо», – сказал Бубнов.

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Источник: Sportbox
Россия. Премьер-лига Зенит Нижний Новгород Александров Виктор Бубнов Александр
Комментарии (6)
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ArReal
1690132171
Да где там удаление -то было?максимум желтая!
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