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    Бубнов оценил удаление «Пари НН» в матче с «Зенитом»

    Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов прокомментировал удаление защитника «Пари НН» Виктора Александрова в матче первого тура РПЛ против «Зенита».

    • Сначала судья показал Александрову желтую, но после просмотра видео показал красную.
    • Фол был при счете 0:0.
    • Затем «Зенит» забил 2 гола.

    «Должен сказать, что это вопиющее нарушение игровой дисциплины. Иногда смотришь на такие моменты и просто не можешь понять, откуда они берутся. Весь матч «Пари НН» обходился без розыгрышей удара от ворот: Артур Нигматуллин просто выбивал подальше. А тут полузащитник Матео Стаматов зачем-то прибежал к голкиперу. Чего тебе тут делать?! Иди вперeд, борись! С «Зенитом» вообще опасно разыгрывать, они же прессингуют. Уверен, Юран своему игроку такого задания не давал. Чего его вдруг осенило?! Просто глупость какая-то. Ну ладно бы он просто пришeл – нет, он начал обводить Бакаева, который на него выдвинулся! Этого делать нельзя, это каждый защитник знает. В итоге подставил Александрова, которому пришлось фолить и удаляться.

    Естественно, после этого план «Нижнего» полностью пошeл насмарку. Юран убрал нападающих, постарался выстроить бетон в обороне. Но «Зенит» продолжал нагнетать и добился своего. Физически команда Сергея Семака выглядит хорошо», – сказал Бубнов.

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    Источник: Sportbox

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    Сегодня, 19:39
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +803

      bratskij 1 час назад

      Газопомойка всех купила.

      1
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      Рейтинг: +734

      RUSARM > bratskij 1 час назад

      газпрём по этому и рулит!!Ноо,бумеранг запущен!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +383

      Айболид > bratskij 1 час назад

      Чё ещё подбамбливает после мячика в Казани ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3309

      ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      Юран был смешон всю игру. Гыгыгы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6233

      AtticusFinch > ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      По моему смешон был Зенит - команда с такими возможностями и составом не могла забить 5 таймов подряд,(Фенербахче и ЦСКА по 0 - 0) пока у мертвого Пари НН не удалили игрока!

      1
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      Рейтинг: +6233

      AtticusFinch 2 часа назад

      Да где там удаление -то было?максимум желтая!

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      Рейтинг: +383

      Айболид > AtticusFinch 1 час назад

      Не , Бакаев должен был просто извиниться .

      2
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      Рейтинг: +6233

      AtticusFinch > AtticusFinch 1 час назад

      Ну на мой взгляд это не красная - Бакаев уходил в сторону от ворот, а слева бежали 2 защитника параллельно ...

      0
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      Рейтинг: +1767

      Кронштадт65 > AtticusFinch 1 час назад

      до ворот около 19 метров, за такое расстояние можно несколько раз поменять направление. защитник играл в игрока. какие могут быть вопросы?

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      Рейтинг: +6233

      AtticusFinch > AtticusFinch 55 минут назад

      Я не спорю - просто по моему это желтая!в данном эпизоде

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