Тарасов назвал Дзюбу «дураком» и призвал «Локо» разорвать с ним контракт

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов пришел на ютуб-шоу Артема Дзюбы и Леонида Слуцкого.

После того как Дзюба начал петь Тарасов призвал «Локомотив» разорвать контракт с Дзюбой.

«Разорвите контракт с ним, с этим дураком, пожалуйста. Вы вообще слепые, «Локомотив», – сказал Тарасов про свой бывший клуб на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ (156 голов).

У него еще год контракта с «Локо».

Дзюба и Слуцкий ведут свое шоу с апреля.

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