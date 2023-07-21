Тарасов назвал Дзюбу «дураком» и призвал «Локо» разорвать с ним контракт

Дурак и костолом Тарасов назвал дураком Дзюбу? Это же надо же!
Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов пришел на ютуб-шоу Артема Дзюбы и Леонида Слуцкого.
После того как Дзюба начал петь Тарасов призвал «Локомотив» разорвать контракт с Дзюбой.
«Разорвите контракт с ним, с этим дураком, пожалуйста. Вы вообще слепые, «Локомотив», – сказал Тарасов про свой бывший клуб на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
- Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ (156 голов).
- У него еще год контракта с «Локо».
- Дзюба и Слуцкий ведут свое шоу с апреля.