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    • Тарасов назвал Дзюбу «дураком» и призвал «Локо» разорвать с ним контракт

    Тарасов назвал Дзюбу «дураком» и призвал «Локо» разорвать с ним контракт

    Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов пришел на ютуб-шоу Артема Дзюбы и Леонида Слуцкого.

    После того как Дзюба начал петь Тарасов призвал «Локомотив» разорвать контракт с Дзюбой.

    «Разорвите контракт с ним, с этим дураком, пожалуйста. Вы вообще слепые, «Локомотив», – сказал Тарасов про свой бывший клуб на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ (156 голов).
    • У него еще год контракта с «Локо».
    • Дзюба и Слуцкий ведут свое шоу с апреля.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:45
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +18632

      paracetamol 21 минуту назад

      Дурак и костолом Тарасов назвал дураком Дзюбу? Это же надо же!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5735

      Питерский князь 21 минуту назад

      Пора называть все своми именами, долбоепканал.
      ЛГБТ срамтак.
      :)))

      0
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      Рейтинг: +17729

      Garrincha58 22 минуты назад

      они договорились по стебаться друг над другом, чтобы не забывали о них так как один уже не играет, а второй тоже навряд ли заиграет

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      Рейтинг: +5735

      Питерский князь > Garrincha58 20 минут назад

      Слуцкий заиграет!
      :)))))

      0
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      Рейтинг: +12271

      ВетеR 46 минут назад

      два дебила, это сила

      2
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