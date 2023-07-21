Личка объяснил, почему капитаном «Динамо» стал Бальбуэна – он не хотел возвращаться в клуб

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал решение отдать капитанскую повязку защитнику Фабиану Бальбуэне.

«Я попросил игроков написать, кого они видят в качестве лидера раздевалки, и получил 4-5 имен. В итоге я выбрал Фаби, который был лидером команды и капитаном сборной Парагвая.

Не смущает ли, что капитаном стал человек, которого год не было в команде? Начинается новый сезон. Фаби вернулся в команду, которую он хорошо знает. Не зря игроки написали его имя. Я очень доволен тем, как он общается с ребятами в раздевалке и на поле. Он лидер команды, наряду с Антоном Шуниным, Даниилом Фоминым, Сергеем Паршивлюком», – сказал Личка в эфире «Матч ТВ».