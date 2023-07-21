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    • Личка объяснил, почему капитаном «Динамо» стал Бальбуэна – он не хотел возвращаться в клуб

    Личка объяснил, почему капитаном «Динамо» стал Бальбуэна – он не хотел возвращаться в клуб

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал решение отдать капитанскую повязку защитнику Фабиану Бальбуэне.

    «Я попросил игроков написать, кого они видят в качестве лидера раздевалки, и получил 4-5 имен. В итоге я выбрал Фаби, который был лидером команды и капитаном сборной Парагвая.

    Не смущает ли, что капитаном стал человек, которого год не было в команде? Начинается новый сезон. Фаби вернулся в команду, которую он хорошо знает. Не зря игроки написали его имя. Я очень доволен тем, как он общается с ребятами в раздевалке и на поле. Он лидер команды, наряду с Антоном Шуниным, Даниилом Фоминым, Сергеем Паршивлюком», – сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

    • Бальбуэна год назад приостановил контракт и уехал играть в Бразилию.
    • По информации журналиста Фабио Алейшо, парагваец не хотел возвращаться в «Динамо» этим летом.
    • До «Динамо» Бальбуэна играл в АПЛ за «Вест Хэм».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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