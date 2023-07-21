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    • «Динамо» сделало капитаном легионера, не желавшего возвращаться в клуб

    «Динамо» сделало капитаном легионера, не желавшего возвращаться в клуб

    Московское «Динамо» назначило нового капитана команды.

    Им стал защитник Фабиан Бальбуэна, который приостанавливал контракт с клубом год назад.

    Более того, по информации журналиста Фабио Алейшо, парагваец не хотел возвращаться в «Динамо» этим летом.

    • Бальбуэна уже выводил столичную команду на поле с капитанской повязкой в сезоне-2021/22.
    • Вице-капитаны – Антон Шунин, Даниил Фомин, Фeдор Смолов, Сергей Паршивлюк.
    • Динамовцы стартуют в РПЛ сегодня домашним матчем с «Краснодаром».

    Фото: телеграм-канал «Динамо»

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    Источник: телеграм-канал «Динамо»

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +608

      НикКин 28 минут назад

      Паспорт не забыли ему еще дать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19152

      ilichkadr 56 минут назад

      Видимо хотел стать капитаном команды, поэтому и не возвращался? Власть любит однако!?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21014

      Cleaner 1 час назад

      Ой как СТЫДНО за Динамо...(((

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15053

      R_a_i_n > Cleaner 32 минуты назад

      Тут действительно стыдно...

      0
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