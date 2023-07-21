«Динамо» сделало капитаном легионера, не желавшего возвращаться в клуб

Московское «Динамо» назначило нового капитана команды.
Им стал защитник Фабиан Бальбуэна, который приостанавливал контракт с клубом год назад.
Более того, по информации журналиста Фабио Алейшо, парагваец не хотел возвращаться в «Динамо» этим летом.
- Бальбуэна уже выводил столичную команду на поле с капитанской повязкой в сезоне-2021/22.
- Вице-капитаны – Антон Шунин, Даниил Фомин, Фeдор Смолов, Сергей Паршивлюк.
- Динамовцы стартуют в РПЛ сегодня домашним матчем с «Краснодаром».
Фото: телеграм-канал «Динамо»
Источник: телеграм-канал «Динамо»