Фанаты «Ференцвароша» – Черчесову: «Auf Wiedersehen, русские – домой!»

Болельщики «Ференцвароша» требовали отправить в отставку главного тренера Станислава Черчесова.
Это произошло после ответного матча с «Клаксвиком» в 1-м отборочном раунде Лиги чемпионов.
Венгерская команда вылетела из главного еврокубка, проиграв дома со счетом 0:3.
Фанаты скандировали «Auf Wiedersehen» («До свидания» по-немецки) и «Русские – домой!».
В скором времени руководство клуба уволило российского специалиста.
- Черчесов проработал в Будапеште полтора года.
- Он дважды привел команду к чемпионству.
- «Ференцварош» продолжит выступление в квалификации Лиги конференций.
Источник: Sportal.hu