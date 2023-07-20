Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Фанаты «Ференцвароша» – Черчесову: «Auf Wiedersehen, русские – домой!»

    Фанаты «Ференцвароша» – Черчесову: «Auf Wiedersehen, русские – домой!»

    Болельщики «Ференцвароша» требовали отправить в отставку главного тренера Станислава Черчесова.

    Это произошло после ответного матча с «Клаксвиком» в 1-м отборочном раунде Лиги чемпионов.

    Венгерская команда вылетела из главного еврокубка, проиграв дома со счетом 0:3.

    Фанаты скандировали «Auf Wiedersehen» («До свидания» по-немецки) и «Русские – домой!».

    В скором времени руководство клуба уволило российского специалиста.

    • Черчесов проработал в Будапеште полтора года.
    • Он дважды привел команду к чемпионству.
    • «Ференцварош» продолжит выступление в квалификации Лиги конференций.

    Новости по теме
    Канчельскис отреагировал на увольнение Черчесова из «Ференцвароша»
    Ловчев прокомментировал увольнение Черчесова из «Ференцвароша» 3
    «Ференцварош» попрощался с Черчесовым 8
    Источник: Sportal.hu

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:37
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2248

      Bozigit 36 минут назад

      Где то сыграла и политика

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11716

      alp 2 часа назад

      черчесов русский?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25186

      bset > alp 2 часа назад

      Для большинства иностранцев нет разницы между русским и россиянином. А для многих даже между бывшим СССР и русскими

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30244

      JTherry 2 часа назад

      венгерские деби.лоиды, вечно всем недовольные, вечно думающие, что им задолжали все страны гей-ропы... Черчесов вашу сраную команду сделал дважды чемпионами среди других таких же засранцев...)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25186

      bset 3 часа назад

      Черчесов красавчик. Ничего не показал, зато трофей дважды взял чисто на отсутствии конкуренции. Максимальный результат для его способностей.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5335

      fakeid 3 часа назад

      «Русские – домой!» скандировали на русском?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +361

      Napaleon Banapart > fakeid 3 часа назад

      Кричали - Руссишен нах хаузе гемахт...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12834

      Вомбат > fakeid 2 часа назад

      На своем, венгерском.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 