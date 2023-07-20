Фанаты «Ференцвароша» – Черчесову: «Auf Wiedersehen, русские – домой!»

Болельщики «Ференцвароша» требовали отправить в отставку главного тренера Станислава Черчесова.

Это произошло после ответного матча с «Клаксвиком» в 1-м отборочном раунде Лиги чемпионов.

Венгерская команда вылетела из главного еврокубка, проиграв дома со счетом 0:3.

Фанаты скандировали «Auf Wiedersehen» («До свидания» по-немецки) и «Русские – домой!».

В скором времени руководство клуба уволило российского специалиста.