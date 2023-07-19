Божович назвал игрока «Краснодара», готового к «Манчестер Сити» и «Реалу»

Бывший главный тренер команд РПЛ Миодраг Божович высказался о фигуре полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

– Эдуардом Сперцяном интересовались «Манчестер Сити» и «Реал». Он готов для таких команд, переход в такой клуб сразу из России вообще возможен?

– Всe возможно! Думаю, он готов. Но трудно предсказать, сможет ли он пробиться в основной состав. Нельзя сказать, что Хвича Кварацхелия в «Рубине» очень круто играл, но ушeл в «Наполи» и показывает отличный футбол, заиграл.