Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Божович назвал игрока «Краснодара», готового к «Манчестер Сити» и «Реалу»

    Божович назвал игрока «Краснодара», готового к «Манчестер Сити» и «Реалу»

    Бывший главный тренер команд РПЛ Миодраг Божович высказался о фигуре полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

    – Эдуардом Сперцяном интересовались «Манчестер Сити» и «Реал». Он готов для таких команд, переход в такой клуб сразу из России вообще возможен?

    – Всe возможно! Думаю, он готов. Но трудно предсказать, сможет ли он пробиться в основной состав. Нельзя сказать, что Хвича Кварацхелия в «Рубине» очень круто играл, но ушeл в «Наполи» и показывает отличный футбол, заиграл.

    • В прошедшем сезоне 23-летний Сперцян забил 14 голов и сделал 14 ассистов в 41 матче.
    • На него претендуют несколько европейских клубов, в том числе действующий победитель ЛЧ «Манчестер Сити».
    • Фаворитом в гонке за футболистом считается «Аякс».

    Новости по теме
    «Аякс» сделал выбор между Сперцяном и Захаряном 2
    «Аякс» купит Сперцяна только при одном условии 1
    Какие трансферы в РПЛ мы ждем этим летом: Малком – в «Юве», Чалов – в Турцию, Николсона – куда-нибудь 9
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:10
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15008

      R_a_i_n 2 часа назад

      Божович курил перед этим долго.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 