Божович назвал игрока «Краснодара», готового к «Манчестер Сити» и «Реалу»

Бывший главный тренер команд РПЛ Миодраг Божович высказался о фигуре полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.
– Эдуардом Сперцяном интересовались «Манчестер Сити» и «Реал». Он готов для таких команд, переход в такой клуб сразу из России вообще возможен?
– Всe возможно! Думаю, он готов. Но трудно предсказать, сможет ли он пробиться в основной состав. Нельзя сказать, что Хвича Кварацхелия в «Рубине» очень круто играл, но ушeл в «Наполи» и показывает отличный футбол, заиграл.
- В прошедшем сезоне 23-летний Сперцян забил 14 голов и сделал 14 ассистов в 41 матче.
- На него претендуют несколько европейских клубов, в том числе действующий победитель ЛЧ «Манчестер Сити».
- Фаворитом в гонке за футболистом считается «Аякс».
Источник: Metaratings