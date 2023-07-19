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Боксер Усик подписал контракт с украинским клубом

19 июля 2023, 19:54
3

Украинский профессиональный боксер Александр Усик подписал контракт с новичком УПЛ «Полесьем», сообщил официальный сайт клуба из Житомира.

Соглашение рассчитано на год. Усик будет играть под 17-м номером.

  • «Полесье» в прошлом сезоне выиграл 2-й по силе украинский дивизион.
  • С командой работает тренер Юрий Калитвинцев, выводивший московское «Динамо» в РПЛ в 2017 году.
  • 36-летний Усик – чемпион мира в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO).

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Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Калитвинцев Юрий
Комментарии (3)
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odessakmv
1689790944
полный маразм
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vikingus
1689791247
Хороший пиар-ход для привлечения внимания публики к малоизвестному клубу
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