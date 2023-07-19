Боксер Усик подписал контракт с украинским клубом

Украинский профессиональный боксер Александр Усик подписал контракт с новичком УПЛ «Полесьем», сообщил официальный сайт клуба из Житомира.
Соглашение рассчитано на год. Усик будет играть под 17-м номером.
- «Полесье» в прошлом сезоне выиграл 2-й по силе украинский дивизион.
- С командой работает тренер Юрий Калитвинцев, выводивший московское «Динамо» в РПЛ в 2017 году.
- 36-летний Усик – чемпион мира в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO).
Источник: «Бомбардир»